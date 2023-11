1 z 5

To żadna nowość, że lodówki włoskiej marki Smeg nie należą do tanich. Ale co jeśli do projektu urządzenia dołączy się słynny duet projektantów Dolce & Gabbana?

Więcej: Oto najbardziej ekskluzywne suknie świata. Zobaczcie londyński pokaz alta moda Dolce&Gabbana

Przed wami lodówka, która kosztuje 50 tysięcy dolarów, czyli według dzisiejszego kursu – równiutkie 171232 zł.

Więcej: Dolce vita w twojej kuchni! Czy skusiłabyś się na AGD projektu Dolce&Gabbana?

Co sprawia, że nowe lodówki D&G x Smeg kosztują tyle co nowiutkie auto? Robią kawę? Lód? Mają plazmowy telewizor? A może drukują pieniądze?

Więcej: Uwaga, trend! Torebka która... lata. To nie sen, to nowy pokaz Dolce & Gabbana

Nic z tych rzeczy. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.