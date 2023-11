1 z 10

Czekaliście na „Listy do M 3"? Tak, my też. Na szczęście już jest! Ulubiona świąteczna komedia (no i odrobinę też dramat) wszystkich Polaków trafił na ekrany kin w piątek, żeby już po raz trzeci przedwcześnie zarazić nas świąteczną gorączką.

Jako że świątecznego klimatu, kolęd i lampek choinkowych zawieszonych na każdej dostępnej powierzchni nigdy za wiele – postanowiliśmy już teraz rozłożyć styl bohaterów najnowszej, trzeciej części filmu Tomasza Koneckiego. Zróbcie sobie kubek grzańca, puśćcie „Last Christmas" i dajcie się ponieść magii świąt. No i kupcie sobie trochę ubrań – w końcu każdy pretekst do zrobienia sobie prezentu jest dobry!

