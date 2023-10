Piękny zapach jest jak podróż, jak opowieść i jak przytulny miękki koc. Silan wie wszystko o mocy zapachu i znów nas zaskakuje. Tym razem zabiera nas do Paryża, abyśmy mogli poczuć francuski szyk i blichtr na własnej skórze. Na zaproszenie marki bestsellerowa autorka Magdalena Witkiewicz stworzyła zbiór opowiadań „Połączone” z pachnącą okładką, który nie jest dostępny w regularnej sprzedaży. Można go dostać gratis, kupując produkty Silan na Allegro.

Płyny do płukania tkanin Silan Supreme

Od lat znamy płyny do płukania tkanin Silan. Linie Sensitive, Classic, Aromatherapy czy Fresh Control mają swoich wielbicieli, którzy żonglują między zapachami, w zależności od nastroju czy pory roku. Swoich zwolenników ma też wegańska linia Naturals, której formuła w 99% jest oparta na składnikach pochodzenia naturalnego – bazą do produkcji skutecznego składnika zmiękczającego są tu nasiona rzepaku. Natomiast produkty z linii Silan Supreme dodają naszym tkaninom francuskiego blichtru i szyku. Zapachy z tej linii Supreme zostały zainspirowane francuskimi perfumami i skomponowane przez francuskich twórców perfum. Dostępne są w czterech wariantach:

Romance, który urzeka owocowym zapachem oraz aromatem kremowej róży,

Elegance to zachwycająca kompozycja soczystych nut pomarańczy,

Glamour zawiera wyrafinowaną i oryginalną bazę kwiatowo-drzewiastą,

zupełnie nowy zapach Pleasure stanowiący świeże połączenie gruszki, jaśminu i olejków.

Mat.prasowe

Formuła płynów do płukania Supreme jest oparta na technologii podwójnych kapsułek, a wszystko po to, by miękkość tkanin i piękny zapach utrzymywały się jak najdłużej. Kremowa receptura z wygładzającymi cząsteczkami chroni włókna i sprawia, że są bardziej elastyczne, dzięki temu prasowanie staje się znacznie łatwiejsze. Dodatkowo eleganckie butelki Silan Supreme pochodzą w 100% z plastiku z recyklingu.

Mat.prasowe

Pachnąca książka "Połączone" Magdaleny Witkiewicz

Produkty Silan warto teraz kupić na Allegro. Dlaczego? Żeby wraz z płynami do płukania dostać unikatową, niedostępną w regularnej sprzedaży książkę z opowiadaniami bestsellerowej autorki Magdaleny Witkiewicz. Pisarka zainspirowała się zapachami Silan Supreme i w swojej pachnącej książce „Połączone” przenosi nas wprost do Paryża. Czy można sobie wyobrazić bardziej wonne miejsce, pachnące luksusem, emocjami, przygodą, namiętnością, miłością i wszystkim tym, co komu jeszcze w duszy gra?

Mat.prasowe

Wydaje się, że literatura pachnie co najwyżej farbą drukarską (skądinąd bardzo przyjemnie). Ale „Połączone” naprawdę pachną Paryżem. Akcja zawartych w książce opowiadań „Oddychając miłością”, „Ta noc pachnie tobą”, „Ubrana tylko w twój zapach” oraz „Rozwiąż mnie jak zagadkę” toczy się właśnie w tym mieście.

Paryż nie tylko w mojej głowie jest czymś romantycznym, nawet ekskluzywnym. I z tym właśnie marka Silan, a przede wszystkim Silan Supreme ma się kojarzyć. Z takim blichtrem paryskim, szykiem. Od początku Paryż był elementem projektu - wyznaje Magdalena Witkiewicz.

Wszystkie opowiadania łączy motyw charakterystycznej niebieskiej wstążki, która słusznie kojarzy się z komunikacją marki Silan. Za każdym razem wstążka ma inną funkcję, ale zawsze jest niezwykle ważna dla bohaterów. Wszystkie opowiadania są pełne emocji, czyta się je doskonale, a doznania wypływające z lektury wzmaga piękny zapach, którym nasączona jest okładka.

W książce zapach jest czasem wprost, a czasem wręcz przeciwnie. Zapach Paryża, zapach miłości, zapach namiętności – gram zapachem, to jest celowy zabieg. Zapach jest bardzo istotny nie tylko w tej książce, ale też w naszym życiu – mówi autorka.

Dziś za jednym zamachem możemy mieć miękkie i pachnące pranie i książkę, w której zapach odgrywa wielką rolę. Inicjatywa połączenia promocji linii Supreme i książki może wydawać się zaskakująca. Fakt, takiej jeszcze w naszym kraju nie było.

Każda inicjatywa, która wspiera czytelnictwo, jest dla mnie bardzo ważna. Akcję Silan można na pewno do takich inicjatyw zaliczyć - podkreśla Magdalena Witkiewicz.

Ciesz się miękkością oraz pięknym zapachem swoich ubrań i zanurz się w paryskich opowiadaniach. Chłoń emocje wszystkimi zmysłami. Z Silan to możliwe.

