Porozmawiajmy o bieliźnie. Oczywiście, że koronkowe body, satynowe staniki i zmysłowe majtki jak mało co potrafią poprawić humor (bez względu na to założycie na wierzch). Ale równie oczywiste jest to, że nowe kolekcje markowej bielizny – na przykład kultowego Victoria's Secret – potrafią wypalić porządną dziurę w portfelu.

Cóż, pozwólcie, że opowiemy wam o nowej kolekcji bielizny z Lidla. Nowa linia trafiła do sieci popularnych dyskontów wczoraj, jako część kolekcji, w której kupicie niedrogie jeansy, sukienki w stylu Erdem i praktyczne baleriny.

I choć nowa bielizna wygląda jak z luksusowego butiku – dorwiecie ją w dyskoncie. W dodatku już od 20 zł! Zbyt piękne żeby było prawdziwe? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć całą kolekcję.

