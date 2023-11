Lexus LC500H

1 z 12

Są goście, na widok których twarze facetów tężeją, a na ich ustach zastyga wyrażający podziw wyraz, często mało cenzuralny. Gdy jesteś przy nim, inne panie zazdrośnie zerkają spod rzęs. A gdy nie patrzysz, próbują podejść jak najbliżej, choć na chwilę. Dzieciaki nie krępują się za to wcale i gdy tylko go zobaczą, wyciągają z kieszeni smartfony i podchodzą zrobić selfie.

Znasz takiego? Jeszcze nie poznałaś? Pozwól zatem, że przedstawimy - to Lexus LC500. My mieliśmy okazję spędzić z nim uroczy weekend. Zabraliśmy go do Poznania, a właściwie to on nas tam zabrał. I nie byliśmy się w stanie oprzeć.

Jak było na naszej randce? Zobaczcie w naszej galerii!

