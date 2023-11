Perfumy marki Kilian to klasa sama w sobie. Niezwykłe, luksusowe opakowania i przepiękne flakony skrywają niesamowite, oryginalne zapachy - czysty luksus! A teraz marka wprowadza na rynek także kolekcję kosmetyków kolorowych. Pierwsze są szminki! Tak, są równie luksusowe, jak perfumy… I tak samo pachną!

Nowa kolekcja szminek Kilian powstała, by uczcić dziesiątą rocznicę powstania marki. Każdy z sześciu jej czerwonych odcieni (dostępnych w wersjach z matowym oraz satynowym wykończeniem), ma również… aromat perfum Kilian. Wspaniały pomysł, który narodził się w odpowiedzi na potrzeby kobiet.

"Dążenie każdej kobiety do znalezienia idealnego dla niej odcienia czerwieni jest dokładnie takie samo, jak w przypadku poszukiwania swoich idealnych perfum. Ale kiedy już go znajdzie, staje się on jej swego rodzaju podpisem" - mówi Kilian Hennessy, założyciel i kreatywny dyrektor marki Kilian.