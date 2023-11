Promocja w Rossmannie -55 proc. już niedługo w całej Polsce. To świetna okazja, żeby kupić ulubione kosmetyki w niższych cenach lub przetestować kosmetyczne nowości. Pewne jest, że promocją objęte będą produkty do makijażu, a więc w niskich cenach będzie można kupić fluidy, podkłady, pudry, szminki, tusze do rzęs, cienie do powiek, eyelinery. Co jednak z lakierami do paznokci? Musicie wiedzieć, że lakiery do paznokci znajdują się w dziale makijaży w sklepie online Rossmann, a więc prawdopodobnie będą objęte promocją -55 proc. Co istotne, w czasie poprzednich akcji promocyjnych drogerii także rzeczywiście było - lakiery do paznokci można było kupić w promocji.

Kiedy startuje promocja w Rossmannie -55 proc. i jakie są zasady?

Rossmann już potwierdził, że zaczyna promocję -55 proc. 19 kwietnia, a zakończy ją 30 kwietnia. Początkowo mówiło się, że promocja wystartuje 16 kwietnia, ale były to niepotwierdzone informacje.

Wiadomo także, że trzeba kupić minimum 3 produkty z różnymi kodami kreskowymi, żeby móc skorzystać z promocji. Na razie jednak nie podano więcej szczegółów, dotyczących promocji -55 proc.

Jakie lakiery do paznokci kupić w promocji w Rossmannie?

Oczywiście promocja w Rossmannie to niepowtarzalna okazja, żeby kupić trwałe lakiery w modnych kolorach. Niewiele marek ma już w swoich ofertach lakiery hybrydowe (jak Wibo oraz Eveline Cosmetics), ale na pewno warto zwrócić uwagę na trwałe lakiery, które wytrzymają tyle samo tygodni, co hybrydy. Zobaczcie poniżej propozycje lakierów do paznokci, które są równie trwałe i wytrzymają 3 tygodnie bez odprysków!