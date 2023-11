1 z 12

Z drogi, Meghan i Kate – w rodzinie królewskiej szykuje się kolejne royal wedding. Eugenia, księżniczka Yorku poślubi swojego wieloletniego partnera, potentata przemysłu alkoholowego Jacka Brooksbanka 12 października, na zamku w Windsorze.

Kim jest księżniczka Eugenia?

Z całym hałasem wokół każdej stylizacji świeżo upieczonej księżnej Sussex Meghan Markle, być może umknęła wam stylowa metamorfoza wnuczki królowej Elżbiety II, najmłodszej córki księcia Andrzeja i Sary Ferguson.

Najbardziej znanym stylowym momentem przyszłej panny młodej jest oczywiście równie ekscentryczne co memogenne nakrycie głowy, w którym wystąpiła wraz ze swoją siostrą, księżniczką Beatrycze, na ślubie Kate i Williama w 2011 roku.

Czy księżniczkę Eugenię obowiązuje królewski protokół?

Stroje Kate i Meghan reguluje – i sprowadza do tego samego nudnego mianownika – słynny protokół. A ponieważ Eugenia nie pełni żadnej oficjalnej funkcji (księżniczka ma „normalną" pracę jako dyrektor galerii Hauser & Wirth w londyńskim Mayfair), może sobie ona pozwolić na znacznie więcej modowych szaleństw – tak jak robiła by to każda inna 28-latka.

Postanowiliśmy przejrzeć barwną garderobę ekscentrycznej księżniczki. W naszej galerii znajdziecie najciekawsze stylizacje Eugenii!

