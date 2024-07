1 z 8

Polska powieść kryminalna przeżywa ostatnio renesans popularności - i to zarówno ta detektywistyczna, jak i zawierająca elementy thrillera, a także komediowa. Z każdego z tych gatunków wybraliśmy dla was prawdziwe perełki. Jeśli ktoś do tej pory nie miał przekonania, że nasi autorzy dorównują zagranicznym, to po lekturze naszych propozycji na pewno zmieni zdanie.