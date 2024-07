6 z 6

Królowa Letycja osobiście odpowiadała za swoje stylizacje do 2015 roku. Wtedy jako stylistkę zatrudniła Evę Fernandez, byłą redaktorkę mody w hiszpańskiej edycji magazynu Cosmopolitan. Ogniste kolory, seksapil i niekonwencjonalna ekstrawagancja – podczas gdy księżna Kate jest zachowawcza i ostrożna w doborze kreacji, to królowa Letycja to istny wulkan hiszpańskiego temperamentu i pewności siebie! Która z nich bardziej się Wam podoba?