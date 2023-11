Krem niekomedogenny jest kosmetykiem o formule, która nie zatyka porów skóry. Chcąc wybrać tego typu kosmetyk, należy zwracać przede wszystkim uwagę na jego skład. Krem o właściwościach niezapychających skóry powinien zawierać substancje naturalne, zapobiegające odwodnieniu skóry.

Najbardziej podatne na zapychanie porów skóry na twarzy są osoby ze skórą tłustą, skłonną do trądziku. Związane jest to z nadmierną produkcją sebum. Jedną z konsekwencji stosowania kosmetyków z substancjami komedogennymi jest powstawanie niedoskonałości.

Czym jest krem niekomedogenny?

Krem niekomedogenny jest kosmetykiem, którego nazwa pochodzi od ang. przymiotnika comedogenic, który oznacza „przyczyniający się do powstawania zaskórników”. Innymi słowy, krem o właściwościach niekomedogennych nie blokuje porów skóry, a tym samym nie przyczynia się do powstawania niedoskonałości. Na zapychanie porów narażone są w szczególności osoby, ze skórą tłustą, trądzikową, a także mieszaną. Jest to bezpośrednio związane z nadmierną produkcją sebum przez gruczoły łojowe. Zaskórniki, powstałe na skutek stosowania preparatów niekomedogennych, często są podstawowym wyróżnikiem trądziku kosmetycznego.

Substancje komedogenne w kremach – jakich składników unikać?

W celu unikania kosmetyków, które zapychają pory i przyczyniają się do powstawania zaskórników, należy dokładnie i wnikliwe czytać ich skład. Wśród składników o wysokim poziomie komedogenności można wymienić, m.in.:

parafinę i jej pochodne, które oznaczane są w składzie kosmetyków najczęściej jako: Paraffinum Liquidum, Vaseline, Synthetic Wax, Petrolatum, Paraffin, Isoparaffin, Mineral Oil,

lanolinę, która często jest jednym z głównych składników maści przeciwtrądzikowych,

silikony, oznaczane w kosmetykach, jako: Cyclomethicone, Dimethicone, Simethicone, Trimethicone, Cyclopentasiloxane. Są one bardzo często wykorzystywane do produkcji kremów do twarzy, ponieważ dzięki nim, lepiej się one rozprowadzają na skórze,

substancje zapachowe, które oprócz tego, że mogą zapychać skórę, przyczyniają się również do osłabienia warstwy hydrolipidowej skóry, czyli zmniejszają jej odporność na negatywne działanie czynników zewnętrznych.

Jak wybrać krem niezatykający porów skóry?

Przy wyborze dobrego kremu niekomedogennego, czyli niezatykającego porów należy, zwrócić uwagę na to, czy w jego składzie znajdują się naturalne substancje. Najlepiej, jeśli tego typu kosmetyk będzie zawierał takie składniki, jak:

kwas hialuronowy , który jest naturalnym polisacharydem, pozyskiwanym przede wszystkim z kogucich grzebieni. Wykazuje on właściwości przeciwstarzeniowe, nawilżające oraz ujędrniające skórę,

, który jest naturalnym polisacharydem, pozyskiwanym przede wszystkim z kogucich grzebieni. Wykazuje on właściwości przeciwstarzeniowe, nawilżające oraz ujędrniające skórę, argininę i serynę, które są naturalnymi aminokwasami, zapobiegającymi odwodnieniu skóry twarzy,

witaminę C (kwas askorbinowy), która ochrania skórę przed działaniem czynników zewnętrznych.

Przy wybieraniu dobrego kosmetyku akomedogennego należy pamiętać, że tendencja do zapychania porów to kwestia indywidualna. Najlepiej jednak postawić na produkty, które w swoim składzie nie zawierają sztucznych substancji.