Czy naturalne kosmetyki dorównują działaniem tym bardziej „chemicznym”? Oczywiście, że tak! To mit, że produkty z dobrym składem dają mniej spektakularne efekty. Kluczem jest wiedza i odpowiednie skomponowanie receptur kosmetyków. Marką, która oferuje to wszystko, a nawet jeszcze więcej, jest Alkmie!

Historia Alkmie

Alkmie powstało ze zderzenia dwóch światów: zachwytu nad potęgą natury oraz potrzeby ciągłego rozwoju i pasji odkrywania nowości biotechnologicznych. Marka proponuje nam aktywne kosmetyki nowej generacji: nowoczesne formulacje, najwyższą jakość i unikalne składniki w wysokich stężeniach. Za te niezwykłe produkty odpowiada Justyna Żukowska-Bodnar - współzałożycielka i wdrożeniowiec m.in. Alkmie, która już od 20 lat jest związana z branżą kosmetyczną i SPA. Jest wykładowczynią, twórczynią programów szkoleniowych oraz autorskich masaży i rytuałów zabiegowych.

Tworzenie skutecznych receptur, oryginalnych opakowań, cudownych zapachów - to wszystko daje masę radości. Tylko od pomysłowości autorów kosmetyków zależy jak aktywny i funkcjonalny będzie produkt, który wyjdzie z ich rąk. Kreowanie jak najlepszych kosmetyków to moja misja” - powiedziała Justyna Żukowska-Bodnar

Wartości Alkmie

W kosmetykach Alkmie nie ma szkodliwych substancji, takich jak: SLSy, PEGi, parabeny czy pochodne ropy naftowej. Dlaczego? Ponieważ mogą zaszkodzić skórze. Za to w składzie produktów Alkmie znajdziesz min. 98% składników pochodzenia naturalnego!

Marka działa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny na każdym etapie produkcji. Dlatego korzysta usług tylko z tych plantacji, które dbają o różnorodność biologiczną i nie wykorzystują sztucznych środków ochrony roślin. Dzięki temu rośliny i powstające z nich kosmetyki, nie zawierają nawet śladowych ilości tych substancji, a ekstrakty pochodzą z roślin niemodyfikowanych genetycznie.

Wszystkie kosmetyki Alkmie znalazły się na liście PETA i nie są testowane na zwierzętach. Co więcej, opakowania produktów mogą zostać oddane do recyklingu lub ponownie wykorzystane w duchu zero waste.

Co wyróżnia kosmetyki Alkmie?

Marka wychodzi z założenia, że każdy kosmetyk to małe dzieło sztuki. Dlatego zanim zostanie stworzona finalna receptura, najpierw powstają jej setki wersji. Efekt końcowy musi być perfekcyjny i zachwycający!

Alkmie dba nie tylko o skórę, ale i o… nasze odczucia estetyczne:). Magiczne szaty graficzne są nieodłącznym elementem marki i jej znakiem rozpoznawczym. Wyjątkowe ilustracje roślin, które znajdziesz na opakowaniu to surowce wykorzystane przy produkcji danego kosmetyku! Każda seria może się również poszczycić przepiękną i niepowtarzalną nutą zapachową.

Nature is better – krem do okolic oczu

Obecnie naszym must-have’m od Alkmie jest krem do okolic oczu – Nature is better. Jest to multifunkcyjny, przeciwzmarszczkowy kosmetyk skomponowany w celu nieinwazyjnej korekcji napięcia delikatnej skóry wokół oczu. Specjalistyczne kompleksy aktywne o potwierdzonej badaniami skuteczności, wpływają na znaczną poprawę jędrności i gęstości skóry, widoczną redukcję tzw. kurzych łapek i opadającej powieki oraz zmniejszenie cieni i obrzęków pod oczami. Krem daje również natychmiastowy efekt promiennej i rozświetlonej skóry!

Jego sekret tkwi w wyjątkowych składnikach, które znajdują się w recepturze. A są to:

Roślinny silikon: naturalny emolient - ekologiczna alternatywa silikonu. Posiada bardzo lekką, tzw. „suchą”, jedwabistą konsystencję. Doskonale rozprowadza się na skórze, idealnie ją wygładza i zmiękcza.

Organiczna woda z chabra bławatka: posiada właściwości łagodzące, zmiękczające i antyoksydacyjne. Przynosi ulgę zmęczonym oczom. Pozostawia uczucie świeżości.

Olej Tsubaki: inaczej olej z nasion kamelii japońskiej. Odżywia, wzmacnia i uelastycznia skórę, a także niweluje przebarwienia i blizny.

Kofeina: pobudza mikrokrążenie skórne. Zmniejsza obrzęki, usuwa oznaki zmęczenia, wygładza i napina skórę.

Beautifeye™: innowacyjny składnik stworzony na bazie wyciągu z kory jedwabnego drzewa oraz darutozydu pozyskanego z liści rośliny zwanej boską trawą. Zapewnia on wielokierunkową, potwierdzoną badaniami kurację skóry powiek i konturu oczu. Napina i podnosi skórę górnej powieki, stanowiąc naturalną alternatywę dla blefaroplastyki (zabiegu chirurgicznego wycięcia nadmiaru skóry na powiekach). Widocznie zmniejsza i wygładza tzw. „kurze łapki” oraz drobne zmarszczki. Dzięki usprawnieniu mikrokrążenia oraz redukcji nadmiaru barwnika wpływa na zmniejszenie cieni i obrzęków pod oczami.

Lumiscine: unikalny fitokompleks, pozyskiwany w opatentowanym procesie z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej. Chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, przekształcając je w efekt luminescencji, emanującej bezpośrednio ze skóry jako światło widzialne.

Jeśli pragniesz dbać o swoją skórę w zgodzie z naturą, a przy tym widzieć realne efekty, koniecznie wypróbuj kosmetyki Alkmie!

