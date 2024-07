1 z 5

Granatowy materiał w białe groszki, delikatny żabot i... oryginalna peleryna! Takie połączenie może się wydawać zbyt skomplikowane, ale nie w przypadku Małgorzaty Kożuchowskiej, która postawiła właśnie na to zestawienie! Peleryna przy delikatnym podmuchu wiatru lekko falowała i sprawiała, że sukienka Vetements (która kosztowała prawie 3800 złotych!) Kożuchowskiej płynęła razem z nią! Do tego niebotycznie wysokie obcasy (Aquazzura), czerwień na ustach i zadziorna fryzura, aby look nie był zbyt romantyczny.

Jak wam się podoba stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami!

