Już od dłuższego czasu Anna Lewandowska pokazuje na swoim profiu na Instagramie nie tylko ćwiczenia czy przepisy, ale także swoje codzienne stylizacje. Dzięki temu wiemy, że trenerka ceni sobie caualową elegancję, uwielbia kobiece sukienki, łączy stroje i dodatki z sieciówek z luksusowymi dodatkami z kolekcji światowych marek. Anna Lewandowska nie podąża ślepo za trendami, ale chętnie wybiera modne stroje. Tak jak teraz! Trenerka pokazała swój nowy elegancki look z koszulą w grochy w roli głównej. Wiemy, gdzie kupicie podobne!

Reklama

Jak nosić koszule w grochy?

Grochy nigdy nie wychodzą z mody. Cyklicznie wracają do łask projektantów i w ogóle nas to nie dziwi. Są romantyczne, dziewczęca, ale przede wszystkim pozwalają dodać charakteru każdej stylizacji. Już w latach 50. pokochała je Brigitte Bardot, która chętnie nosiła sukienki w grochy. Od tego czasu grochy powracają w różnym wydaniu - na koszulach, sukienkach, spódnicach, bluzkach, butach czy torebkach. Anna Lewandowska postawiła na koszulę i był to strzał w dziesiątkę!

Koszulę w stylu Anny Lewandowskiej można nosić jak trenerka - w połączeniu z eleganckim czarnym garniturem, ale nie tylko! Taki model koszuli będzie świetnie wyglądać także w połączeniu z klasycznymi dżinsami, chinosami spódnicami ołówkowymi, szortami. Czarne koszule z białymi grochami będą także pasować do różnych zestawień kolorystycznych. Ostatnio modne jest również miksowanie wzorów, więc nie musicie się pod tym kątem ograniczać!

Reklama

Zobaczcie poniżej, gdzie kupicie koszule w stylu Anny Lewandowskiej!