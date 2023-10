W świecie urody już od kilku lat panuje trend na naturalną pielęgnację. Podchwyciło go już wiele marek kosmetycznych, nawet tych, które wcześniej z ekologią nie miały nic wspólnego... Istnieje jednak jedna firma, która już 100 lat temu (!) tworzyła naturalne kosmetyki i dbała o środowisko, zanim było to modne. W jej DNA wpisane są takie wartości jak organiczność, troska o planetę i człowieka oraz zrównoważone rolnictwo. Tą wyjątkową i pionierską marką jest Weleda!

Filozofia marki Weleda

Markę Weleda stworzyli w 1921 roku: Rudolf Steiner - austriacki filozof i badacz nauk przyrodniczych, Ita Wegman - holenderska lekarka oraz Oskar Schmiedel – niemiecki chemik i farmaceuta z Monachium. Od tego momentu Weleda opiera się na filozoficznej ideologii i wartościach antropozofii. Czym jest antropozofia? Jest to duchowy punkt widzenia świata, który został ukuty przez Rudolfa Steinera, założyciela marki. Zdefiniował ją jako „wiedzę o człowieku”. Centralną rolę w antropozofii odgrywa bezpośrednie poznanie świata duchowego wsparte na indywidualnym doświadczeniu, praktyce duchowej (głównie medytacyjnej) i na związanej z tą praktyką całościowej przemianie człowieka. Warto podkreślić, że Steiner ukuł tę filozofię prawie 100 lat temu, a jej założenia brzmią niesamowicie współcześnie!

Od początku swego istnienia, aż po dziś dzień, Weleda pozostaje wierna swoim wartościom duchowym, wyznawanym przez jej założycieli oraz wierze, że pielęgnacja skóry powinna wpływać na piękny wygląd poprzez stymulowanie i inspirowanie ciała, umysłu i ducha.

Ekologiczne i organiczne rozwiązania marki Weleda

Weleda respektuje wartości antropozoficzne we wszystkich swoich działaniach: w biodynamicznym rolnictwie, poprzez uczciwe traktowanie pracowników i partnerów, w zrównoważonych procesach oraz produktach kosmetycznych i farmaceutycznych.

Jak to wygląda w praktyce?

- kosmetyki Weleda są naturalne, organiczne oraz od 2008 roku posiadają certyfikat NaTrue. Gwarantuje on, że w składzie produktów znajdują się tylko naturalne składniki, które zostały pozyskane w sposób zrównoważony. Co więcej, nie zostały zastosowane syntetyczne i sztuczne surowce, oleje mineralne, silikony czy pochodne ropy naftowej.

- 100% łańcucha dostaw marki posiada certyfikat UEBT. Oznacza to, że został zachowany poziom zachowania bioróżnorodności podczas uprawiania i zbierania surowców. Co więcej, ich proces pozyskiwania odbywa się w sposób zrównoważony, a partnerzy firmy są godziwie traktowani i opłacani.

- 81% surowców roślinnych wykorzystywanych w kosmetykach marki Weleda jest organicznych.

- produkty marki są w 100% wolne od mikroplastiku i w 100% wolne od plastiku płynnego.

- 98% odpadów powstałych w procesach produkcji jest ponownie wykorzystywanych.

To nie wszystko! Weleda ma największy w Europie ogród roślin leczniczych. Wspieranie i propagowanie bioróżnorodności było dla marki ważne już od samego początku. Dlatego na całym świecie uprawianych jest 8 ogrodów Weleda zgodnie z zasadami rolnictwa biodynamicznego. Na 23 hektarach rośnie ponad 1000 różnych gatunków, a ponad 50 gatunków ptaków i około 30 gatunków pszczół znalazło tam swój dom. Co więcej, marka pomaga również swoim dostawcom surowców w przejściu na zrównoważoną metodę uprawy roślin.

Gama kosmetyków SKIN FOOD

Czy wiecie, że kultowy produkt marki - krem Skin Food – powstał już ponad 90 lat temu? Został stworzony jako „podstawowy produkt do pielęgnacji skóry”, przeznaczony dla całej rodziny, szczególnie dla skóry szorstkiej i suchej. Jego skuteczna formuła nadaje się do dziennej i nocnej pielęgnacji skóry. Skin Food to wyjątkowe połączenie roślin leczniczych, odżywczych olejów i wosków, a sercem tej formuły są ekstrakty roślinne z regenerującego rozmarynu, nawilżającego bratka oraz kojącego rumianku i nagietka. Pomagają przywrócić balans skórze suchej, działają kojąco, regenerująco i nawilżająco. Wisienką na torcie jest niepowtarzalny i prosty zapach!

Teraz w oparciu o istniejącą formułę oryginalnego kremu Skin Food, Weleda stworzyła nowe produkty, które odżywiają i koją suchą skórę, stosując to samo holistyczne podejście.

Skin Food - krem

Skin Food to ratunek dla suchej i szorstkiej skóry. Krem podnosi poziom nawilżenia skóry, poprawia jej jędrność, wygładza i zwiększa odnowę komórkową. Jest to produkt wielofunkcyjny: sprawdza się jako świetna baza pod makijaż i jako kompres/maska.

Skin Food - wersja Light

Lżejszy wariant kremu Skin Food Light oparty jest na wodnej emulsji. Ten rodzaj emulsji w połączeniu z niższą zawartością tłuszczu sprawia, że Skin Food Light łatwiej nakłada się na skórę i szybciej się wchłania. Jest delikatny, lekki i orzeźwiający. Będzie świetną bazą pod makijaż.

Masło do ciała

Ten wyjątkowy kosmetyk do ciała przypomina… lekko ubite masło! Produkt ma zwartą konsystencję, a jednocześnie jest niezwykle kremowy, doskonale się nakłada i szybko wchłania w skórę. W jego składzie znajduje się masło kokosowe, masło kakaowe oraz olej słonecznikowy. Po aplikacji skóra jest jedwabiście miękka, intensywnie odżywiona, nawilżona i doskonale chroniona.

Masło do ust

Zapewnia natychmiastową ulgę suchym i spierzchniętym wargom. Dzięki zawartości lanoliny i wosku pszczelego tworzy na ustach warstwę ochronną, która zapobiega ich wysychaniu, a jednocześnie wspomaga gojenie małych ran. Pozostawia jędrne i zadbane usta, jednocześnie nadając im blask. Jeśli nałożysz Lip Butter na ulubioną pomadkę, uzyskasz piękny i naturalny połysk

Odkryj ogród Weleda

Z okazji 100-nych urodzin Weleda zaprasza nas na fascynujący spacer po swoich ogrodach. Dzięki multimedialnej i interaktywnej platformie The Open Garden każdy z nas będzie mógł poczuć się jak na sielskiej łące i odkryć tajemnice przyrody. Możesz wybrać się w podróż przez pola lawendy w Mołdawii albo zobaczyć pola arniki w Rumunii. Już sam śpiew ptaków z Brazylii i widok dziko rosnących kwiatów koi zmysły. Jeśli interesuje cię temat bioróżnorodności biologicznej, klimatu, gleby i pozyskiwania surowców, na platformie znajdziesz ciekawie wypowiedzi ekspertów. Warto również rozwiązać quiz i odkryć najbardziej pasująca do siebie roślinę!

Podsumowując, marka Weleda oferuje nam nie tylko doskonałe i naturalne produkty do pielęgnacji ciała i zmysłów. Pokazuje nam również, że możliwe jest prowadzenie biznesu bez wyzysku oraz z zachowaniem szacunku do innych – zarówno ludzi, jak i przyrody.

