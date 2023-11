Kosmetyki wegańskie pozbawione są substancji takich jak SLS, SLES, parabenów i sztucznych barwników. Nie są testowane na zwierzętach. Czym się wyróżniają? Są naturalne, ich składniki pochodzą z upraw ekologicznych. Nie zawierają żadnych produktów pochodzenia odzwierzęcego - kolagenu, keratyny, elastyny. Nie znajdziemy w nich także mleka, miodu czy wosku.

W dzisiejszych czasach wybór kosmetyków wegańskich jest naprawdę duży. Coraz więcej firm stawia na zdrowe, organiczne produkty o bezpiecznym i nieuczulającym składzie. Jeśli zależy Ci na tym, aby dbać o środowisko, nie spożywasz mięsa i produktów odzwierzęcych, to nadal możesz żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami a przy tym pięknie wyglądać. Oczywiście kosmetyki wegańskie są dla wszystkich - także tych, którzy nie są weganami, ale z jakichś względów zależy im na naturalnych kosmetykach. Na rynku kosmetycznym dostępne są wegańskie mydła, płyny do kąpieli, żele, szampony, kremy, a nawet perfumy. A jakie wegańskie produkty do makijażu są dostępne w sprzedaży?

Bazy pod podkład, podkłady i korektory

Są przeznaczone do różnego typu cery i dostępne w wielu kolorach. Jako baza pod makijaż świetnie sprawdzi się antybakteryjny, matujący primer firmy 100% pure. Natomiast jako bazy pod cienie można użyć tej z firmy Lavera. Z podkładów do twarzy wysoką siłę krycia gwarantuje puroBIO cosmetics, Liquid Foundation. Jest dostępny w 7 kolorach. Korektor sypki firmy Lily Lo wchłania nadmiar sebum i nie zatyka porów. Dostępny jest w 4 kolorach.

Cienie do powiek

ZaoPearly Eyeshadow to połyskujące cienie do powiek o przyjemnej teksturze, dostępne w 21 kolorach. W opakowaniu Lavera, Illuminating Eye Shadow Quattro znajdziemy cztery cienie do powiek w różnych kolorach.

Róże do policzków

Inika Certified, Organic Light Reflect Cream to róż rozświetlający, który można używać na powieki, usta i policzki. Veg-up, podwójny róż z połyskiem świetnie sprawdzi się do konturowania. Bjobj, Multicolor rouge to trwały i naturalny kosmetyk idealny do malowania kości policzkowych.

Szminki, błyszczyki

Paul Penders, Natural Lip-Stick to szminka dostępna w 9 kolorach. Nawilża i chroni usta. Szminka do ust firmy Inika jest dostępna w 6 odcieniach brązów i fioletów. Zapewnia długotrwały efekt. Balsam do ust od firmy Weleda w dwóch kolorach odżywia usta i nadaje im subtelny, delikatny odcień. 100% pure, Lip Caramel to błyszczyk do ust z pielęgnującymi olejkami w 10 różnych kolorach.

Tusze do rzęs, kredki do powiek

Sante mini makes, Mega Lashes Mascara zapewnia maksymalną objętość i sprawia, że rzęsy są elastyczne. Wzmacnia je i odżywia. Benecos, Natural Mascara Vegan Volume Magic Black to tusz o łagodnej formule z miękką szczoteczką. Logona Eyeliner Pencil sprawdzi się jako perfekcyjna kredka do oczu w kolorze czarnym i granatowym.