1 z 7

Od dziś kosmetyki NARS dostępne są w Polsce! Gdzie można je kupić? Wyłączność ma Sephora, która na stałe wprowadza produkty NARS Cosmetics do swojej oferty - marka wraca do perfumerii po 10 latach nieobecności na polskim rynku (zobacz: Pielęgnacja, która może konkurować z medycyną estetyczną? Te kosmetyki są warte swojej ceny!). Na razie kosmetyki dostępne będą wyłącznie na internetowej stronie Sephory - w sklepach stacjonarnych pojawią się we wrześniu. A które produkty z kolekcji marki znajdziemy na półkach?

Zobacz: Nogi jak u Alessandry Ambrosio? To możliwe! Zobacz, które kosmetyki pomogą osiągnąć taki efekt!