Czy świetny kosmetyk może być eko? W dzisiejszych czasach nawet powinien, bo coraz więcej wymagamy od preparatów, których używamy każdego dnia. Muszą one idealnie dbać o naszą skórę, ale też ich produkcja i użytkowanie nie może szkodzić planecie.

Mineralne kosmetyki Annabelle Minerals

Takie są właśnie kosmetyki Annabelle Minerals. Podkłady, róże i cienie stworzone na bazie prostych, mineralnych składników doskonale spełniają swoje funkcje – upiększają i wielowymiarowo dbają o skórę. Składniki mineralne są delikatne dla skóry. Stosowanie kosmetyków mineralnych minimalizuje ryzyko wystąpienia alergii czy podrażnień. Lekka formuła nie zatyka porów.

Tylko kilka składników

Tajemnica sukcesu tkwi w prostym składzie wszystkich produktów Annabelle Minerals. Ich twórcy potrzebowali tylko kilku składników bazowych, by skomponować idealne, naturalne preparaty. Mamy w nich więc:

– rozświetlającą mikę,

– matujący tlenek cynku,

– dwutlenek tytanu, który odpowiada za ochronę UVA/UVB aż do 30 SPF,

– oraz koloryzujące tlenki żelaza i ultramaryny.

Tylko tyle i aż tyle, by zapewnić bezpieczny i trwały makijaż. Dzięki swojemu składowi podkłady i róże nie kleją się podczas aplikacji, co sprawia, że niezwykle łatwo się rozprowadzają na skórze. Natomiast podczas całego dnia idealnie trzymają się na twarzy, nie tracąc swoich funkcji, nie rozmazując się i nie blaknąc.

Podkłady Annabelle Minerals

Kryjące podkłady mineralne dostępne są aż w czterech gamach kolorystycznych:

– gama Beige ma chłodny odcień, pasujący do karnacji o różowych tonach,

– gama Natural jest neutralna, nie przeważają w niej ani różowe, ani żółtawe tony,

– w gamie Golden dostrzegalne są tony złoto-oliwkowe, które sprawdzą się u osób o ciepłej karnacji,

– gama Sunny polecana jest osobom o złotym typie urody, w którym przeważają słoneczne nuty.

W każdej gamie znajdziemy odcienie o różnym stopniu jasności i rozświetlenia. Dodatkowo Annabelle Minerals dostrzega, że każda skóra ma inne potrzeby, więc podkłady stworzono w trzech formułach.

– rozświetlającej, która przeznaczona jest dla osób z cerą szarą, zmęczona i z drobnymi zmarszczkami. Ten kosmetyk świetnie wyrównuje koloryt i sprawia, że cera staje się promienna.

– matującej, która polecana jest osobom o cerze przetłuszczającej się i ze skłonnością do wyprysków. Skład podkładu reguluje ilość wydzielanego sebum i wspiera regenerację naskórka, doskonale też tuszuje istniejące wypryski i pozostawia skórę matowa przez długi czas.

– kryjącej, która maskuje wszelkie niedoskonałości, wyrównuje koloryt i długo utrzymuje się na skórze.

Biorąc pod uwagę wszystkie odcienie, tonacje i formuły, w ofercie Annabelle Minerals znajdziemy aż 66 podkładów, a to sprawia, że bez trudu każda z nas dopasuje kosmetyk do własnych potrzeb.

Idealne róże do wykończenia makijażu

Dobry róż jest niezastąpiony w wykonaniu makijażu dziennego i na specjalne okazje. Róże mineralne Annabelle Minerals nie tylko barwią, ale ożywiają cerę. Dzięki zawartości miki pięknie odbijają światło i podkreślają wypukłości, a dzięki dwutlenkowi tytanu produkt długo utrzymuje się na skórze. Róż Annabelle jest dostępny w 8 odcieniach, od różowych, poprzez tony brzoskwiniowe i miodowe, aż po odcienie lekko fioletowe. Nasycenie barw łatwo stopniować, dlatego z łatwością uzyskasz pożądany efekt.

Kosmetyki pielęgnacyjne Annabelle Minerals

Oprócz kosmetyków do makijażu marka stworzyła też naturalne kosmetyki do pielęgnacji cery. Znajdziemy tu olejki wielofunkcyjne, idealne do twarzy, ciała i włosów. Wszystkie powstały z najwyższej jakości olejów, m.in.: kokosowego, arganowego, z pestek winogron, a także z olejków eterycznych, w tym tymiankowego i cytrynowego. Każdy z olejków odpowiada na konkretne potrzeby skóry:

– Stay Pure przeznaczony jest do cery problematycznej i tłustej. Zawiera wysoką ilość kwasów tłuszczowych, które działają naprawczo i regenerująco.

– Stay Calm to kosmetyk do skóry suchej, wrażliwej i naczynkowej, który dokładnie usuwa makijaż i łagodzi podrażnienia.

– Stay Essential przeznaczony jest do skóry dojrzałej. Działa regenerująco i pomaga zapobiec powstawaniu pierwszych zmarszczek.

Marka Annabelle Minerals ma również niezwykle lekki krem do codziennej pielęgnacji - Soft Cream, w 95% stworzony ze składników pochodzenia naturalnego. Kosmetyk nadaje się do każdego typu cery, doskonale nawilża i szybko się wchłania. Jest optymalną bazą pod podkład mineralny.

Eko-opakowania

Annabelle stawia na ekologię, nie tylko komponując mineralne składy swoich kosmetyków. Tu ważne jest wszystko, bowiem zero waste przyświeca całej ideologii firmy. Dlatego z niezwykłą starannością marka tworzy opakowania produktów, by miały one jak najmniejszy wpływ na środowisko. Fakt, podkłady i pudry możemy kupić w plastikowych pudełeczkach z wygodnymi dozownikami. Jednak powiedzmy sobie prawdę – trudno z takich opakowań zrezygnować, gdyż są one wygodne, nietłukące, lekkie i poręczne. Ale plastik przecież może być wykorzystywany wielokrotnie i o tym właśnie pomyśleli specjaliści z Annabelle Minerals. Marka zachęca, by nie wyrzucać plastikowych opakowań, tylko ponownie je napełniać i używać, używać, używać…

Produkty zapasowe sprzedawane są w poręcznych pudełkach z niebarwionego kartonu, w szklanych butelkach z aluminiowymi zakrętkami, lub w całości z aluminium. Nie szkodzą więc środowisku. Natomiast samo plastikowe opakowanie, gdy po długim użytkowaniu już całkiem się zużyje, również w całości nadaje się do ponownego przetworzenia. Natomiast do szklanych buteleczek, w których sprzedawane są olejki i krem Annabelle Minerals, można dokupić pompkę lub wygodną pipetę, którą za każdym razem można przekładać do nowej butelki.

Annabelle Minerals jest więc marką, która stawia na naturalność i daje nam możliwości korzystania z kosmetyków w sposób zgodny z filozofią zero waste. Od nas zależy, czy z niej skorzystamy, ale jeśli wysiłek jest tak niewielki, to z pewnością warto. Satysfakcja z korzystania z kosmetyków Annabelle Minerals jest wielokrotna, bo dostajemy najwyższą jakość produktów zapewniających świetny wygląd, piękną i zadbaną skórę, oraz poczucie, że każdego dnia robimy coś dobrego dla naszej planety.

Materiał powstał z udziałem marki Annabelle Minerals