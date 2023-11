Koreańska pielęgnacja to już legenda, ale makijaż? Teraz masz szansę go spróbować - koreańskie kosmetyki do makijażu w zabawnych opakowaniach i minicenach tylko teraz są w Rossmannie!

Kosmetyki koreańske w Rossmannie

W Rossmannie trwa szczególna akcja makijażowa. Od początku czerwca do połowy lipca w sprzedaży są kosmetyki koreańskie do makijażu. Jakie? Kremy BB marki Missha i wygodne, „kieszonkowe” błyszczyki, tusze, cienie marki Petite Lael. Te ostatnie mają śmieszne, designerskie opakowania i… doskonałe ceny!

Kosmetyki Petit Lael mają formę poręcznych saszetek. Zmieszczą się one w najmniejszej torebce, a także… samolotowej kosmetyczce. Ze względu na ich pojemność (2 ml) doskonale sprawdzą się w podróży. Do tego zapewniają intensywne, trwałe kolory, a dołączone do saszetek aplikatory pozwalają na wykonanie precyzyjnego makijażu. Do kupienia są cienie do powiek, eye-linery, mascary i pomadki. Ceny: 11,99 zł.

Petit Lael ma także coś do cery: krem CC w formule cushion oraz krem BB. Rossmann oferuje teraz jeszcze jeden koreański krem BB - światowy bestseller marki Misha! Silnie ujędrnia, nawilża oraz rozświetla skórę i daje intensywne, trwałe krycie. Dostępny jest w dwóch pojemnościach: 50 ml kosztuje 84,99 zł, a 20 ml - 34,99 zł.