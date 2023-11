1 z 5

Mascara The Colossal Big Shot Volume'Express Maybelline NY

Mascary z linii Colossal to najczęściej wybierane przez Polki tusze do rzęs! I nic dziwnego, bo wszystkie robią z rzęsami cuda ;). W naszej ulubionej maskarze z linii - Big Shot Volume'Express - wszystko jest, jak trzeba: duża szczoteczka świetnie rozdziela rzęsy, tusz daje wspaniały efekt bardzo pogrubionych rzęs, a jego a opakowanie… od razu poprawia humor. Na co dzień możesz go kupić za 18,49 zł, teraz kosztować będzie 10,16 zł!