Wszyscy żyjemy w dobowym rytmie – od rana do rana. Codziennie budzimy się, mamy czas aktywności, wyciszenia i snu. Jeśli coś na krótko zaburzy ten rytm, źle się czujemy, a jeśli zaburzanie trwa długo, zaczynamy chorować. Skóra jest ważną częścią organizmu i po aktywności też potrzebuje czasu na regenerację.

Jak funkcjonuje nasz organizm?

Nasze organizmy mają wewnętrzny zegar biologiczny oparty na czterech genach. To on mierzy nam czas aktywności i wypoczynku. Reguluje m.in. poziom hormonów, sen, temperaturę ciała, apetyt, metabolizm i ciśnienie krwi. Przykładowo – najwyższą temperaturę ciała mamy ok. 18:00, najniższą nocą, o 6:00 następuje wyrzut kortyzolu. Natomiast ok. północy najłatwiej zapadamy w głęboki sen, a około południa organizm jest w najwyższej formie. Gdy człowiek żył zgodnie z rytmem natury i kładł się spać po zmierzchu, ten rytm sprawdzał się idealnie. Jednak teraz żyjemy inaczej – korzystamy ze sztucznego światła, spędzamy czas przed monitorami, podróżujemy, zmieniając strefy czasowe, zbyt krótko i nieregularnie śpimy.

Dobowy rytm skóry

Skóra jest największym narządem w ciele człowieka. Każdego dnia wykonuje ogromną pracę, by chronić nas przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych. Noc jest dla niej czasem intensywnej detoksykacji i regeneracji, dlatego musi być odpowiednio długa. Gdy żyjemy w stresie i często zarywamy noce, czas regeneracji się skraca. Na komfort wypoczynku mogą wpływać też czynniki, z których nie zdajemy sobie sprawy. Np. pozorne wyciszanie się wieczorem, na przykład oglądając ulubiony film lub śledząc wiadomości na smartfonie. Dlaczego pozorne? Bo ekrany emitują niebieskie światło, które jest sygnałem dla mózgu – „wstaje dzień”. I choć ciało domaga się odpoczynku, mózg nie pozwala mu zasnąć. Na takie rozregulowanie szczególnie narażone są młode kobiety, bo jak wynika z badań, Polki w wieku 25-34 lat przed ekranami spędzają w ciągu doby nawet ponad 11 godzin!*

Jeśli zaburzymy dobowy rytm, sztucznie wydłużając dzień i skracając czas wypoczynku, odbija się to na kondycji i wyglądzie skóry. Efektem jest:

▪ przesuszenie,

▪ zwiększona wrażliwość,

▪ zaczerwienienie,

▪ szary, ziemisty kolor,

▪ wypryski i niedoskonałości,

▪ przedwczesne zmarszczki.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie takie kłopoty z cerą są skutkiem nieregularnego trybu życia i niebieskiego światła, które emitują ekrany urządzeń.

Kosmetyk Dr Irena Eris CIRCALOGY

Z pomocą przychodzi nam nowa linia kosmetyków Dr Irena Eris CIRCALOGY! Kosmetyki linii CIRCALOGY zawierają unikatowy kompleks Bio-Chronocell, który harmonizuje i na nowo programuje fizjologiczny rytm skóry. Kompleks ten wykorzystuje niezwykłe właściwości esencji z komórek macierzystych Lespedezy główkowej, dziko rosnącej rośliny azjatyckiej (wykorzystywanej m.in. w Korei w celach leczniczych), która jest odporna na działanie światła niebieskiego.

Esencja zawiera flawonoidy, które wpływają na dobowy rytm skóry:

▪ hamują utlenianie lipidów i białek pod wpływem światła niebieskiego,

▪ intensyfikują proces detoksykacji,

▪ hamują proces utleniania kolagenu i elastyny, przeciwdziałając utracie elastyczności i jędrności skóry,

▪ zmniejszają rozszerzone naczynka i zaczerwienienie skóry,

▪ zapobiegają przedwczesnemu pojawianiu się zmarszczek,

▪ poprawiają koloryt cery,

▪ zapewniają skórze odpowiednie nawilżenie,

▪ mają bardzo silne działanie antyoksydacyjne.

Dowiedziono, że Bio-Chronocell pobudza geny nocy i wycisza geny poranka, czyli zmiesza wrażliwość na światło niebieskie. Dodatkowo formuła linii kosmetyków Dr Irena Eris CIRCALOGY została wzbogacona o ekstrakty i oleje roślinne, które intensywnie nawilżają i odżywiają skórę, wspomagają jej detoksykację, poprawiają koloryt, redukują niedoskonałości, pobudzają mikrokrążenie i nadają skórze jedwabistą gładkość.

Gama CIRCALOGY przeznaczona jest dla wszystkich kobiet, które narażone są na działanie niebieskiego światła, zarówno dla dojrzałych, jak i dla młodych.

Krem na dzień Beautifying & Stress-Protecting Morning Cream SPF 30

Krem nawilża, reguluje poziom natłuszczenia skóry, przywraca jej zdrowy blask i świeży koloryt. Zawiera kompleks Bio-Chronocell, odżywczy olej moringa, płynne masło shea, ekstrakt z Yuzu i flawonoidy cytrusowe, które działają antyoksydacyjnie i rozjaśniająco. Wysoki filtr SPF chroni skórę przed szkodliwym wpływem promieni UV. Zapach kremu został stworzony przez francuski dom perfumeryjny, co zapewnia niezwykłą przyjemność jego stosowania.

▪ 78% kobiet zauważyło poprawę nawilżenia, a kondycja skóry poprawiła się o 58%

▪ 74% testerek potwierdziło, że skóra stała się miękka w dotyku

(50 ml, 170,00 PLN)

Krem na noc Ultra Recovering & Stress-Delaying Sleeping Cream

Krem intensywnie nawilża i regeneruje skórę, usuwa oznaki zmęczenia i stresu, redukuje zaczerwienienie. Zawiera kompleks Bio-Chronocell, regenerujący olej sacha inchi, wosk z oliwek oraz olej z passiflory i witaminę B3, aby wyrównać koloryt i łagodzić podrażnienia skóry.

▪ 84% kobiet potwierdza, że skóra wygląda świeżo i zdrowo oraz deklaruje usunięcie objawów zmęczenia

▪ 83% zauważyło poprawę nawilżenia i wygładzenie skóry

(50 ml, 175,00 PLN)

Krem pod oczy Youth Highlighting Eye Cream

Krem nawilża, wygładza i rozświetla skórę wokół oczu, redukuje cienie i obrzęki. Zawiera kompleks Bio-Chronocell, odżywczy olej jojoba, ekstrakt z szarotki alpejskiej o działaniu detoksykującym i redukującym objawy zmęczenia oraz poprawiający mikrokrążenie ekstrakt z pączków jarzębu. Stroboskopowe pigmenty zapewniają efekt natychmiastowego rozświetlenia skóry.

▪ 83% kobiet potwierdza redukcję objawów zmęczenia, a 96% z nich odczuwa działanie kojące kremu

▪ 91% testerek zauważyło wygładzenie skóry, a 100% z nich potwierdza natychmiastowe nawilżenie okolicy oczu

(15 ml, 130,00 PLN)

Maska na noc Nourishing & Skin Empowering Overnight Mask

Kremowo-żelowa maska na noc zapewnia skórze intensywne odżywienie, nawilżenie i ukojenie. Łagodzi zaczerwienienia, redukuje stres, odświeża i rozjaśnia cerę. Rano skóra jest zdrowa, wypoczęta i świeża. Maska zawiera kompleks Bio-Chronocell, kwas hialuronowy o działaniu nawilżającym i poprawiającym elastyczność skóry, olej z konopii, ekstrakt Jujube i ekstrakt z liści drzewa oliwnego. Maska ma formułę „memory shape” (w słoiczku wraca do pierwotnego kształtu).

▪ 91% kobiet zauważyło natychmiastowe nawilżenie skóry oraz odczuwa aksamitną miękkość skóry

▪ 87% testerek potwierdza działanie łagodzące maski

(50 ml, 125,00 PLN)

Jak same widzicie, linia Dr Irena Eris Circalogy to prawdziwa rewolucja w podejściu do pielęgnacji skóry! Co więcej, to nie tylko obietnice producenta, ale realne działanie, które potwierdzają kobiety i niezależne testy. Odkryj moc kosmetyków Dr Irena Eris Circalogy!

* Starcom, badanie Global Web Index, Q1-Q3 2020, kobiety 25-34 lata, Polska.

