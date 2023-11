Piękne i zadbane włosy to jeden z największych atutów każdej z nas. Aby zawsze prezentowały się nienagannie, należy je nie tylko pielęgnować, ale także odpowiednio stylizować. Czy można jednocześnie dbać o włosy i cieszyć się świetną fryzurą? Zdecydowanie tak!



Wychodząc naprzeciw temu znanemu każdej z nas dylematowi, marka Philips wprowadza na rynek kolejne urządzenia wykorzystujące technologię MoistureProtect, pozwalającą zachować naturalne nawilżenie włosów. Z czujnikiem temperatury, pielęgnacją jonową i ochroną przed przegrzaniem – dla zdrowia, blasku i gładkości włosów przy każdej stylizacji.



Nowa seria Philips MoistureProtect obejmuje produkty do kompleksowej stylizacji włosów. Znajdziemy w niej: suszarkę, suszarkę z masażerem, prostownicę oraz lokówkę automatyczną, które pozwolą wyczarować dziesiątki różnego rodzaju fryzur.



Co ważne, zastosowane w sprzętach rozwiązania mają ogromne znaczenie zarówno dla zdrowia włosów, jak i gwarantują olśniewający efekt – za każdym razem, dla każdej z nas!

