Tonymoly, koreańska marka znana w Polsce z kosmetyków do pielęgnacji w niezwykłych, zabawnych opakowaniach, połączyła siły z domem mody Moschino! Efektem współpracy jest niesamowita kolekcja makijażu, która łączy DNA obu marek: szyk, zabawę, wysoką jakość i… to coś, co powoduje, że wszystkie ich produkty natychmiast stają się hitami. Ta kolekcja jest skazana na sukces!

Makijaż Tonymoly x Moschino

Kolekcja składa się z dziewięciu elementów: palet cieni do powiek, szminki, płynnej pomadki do ust w czterech odcieniach, eye-linera, podkładu typu cushion, pudru oraz - w końcu jesteśmy w Azji, gdzie wiedzą, że nie ma dobrego makijażu bez dobrej pielęgnacji! - kremu nawilżającego.

Hitem już stały się palety do makijażu, których opakowania mogą służyć jako… etui na telefon! Płynne pomadki mają żywe, nasycone kolory i formuły typu "tint", co oznacza, że są bardzo trwałe i można używać ich także jako różu do policzków. O skórę twarzy zadba także podkład typu cushion, czyli w gąbeczce - również kosmetyk rodem z Azji. I jego, i puder z kolekcji, można kupować w pełnym opakowaniu lub uzupełnić je tylko o refill, czyli wkład. Co za oszczędność!

Skoro o pieniądzach mowa. Kosmetyki mają kosztować od 15 do 79 dolarów (czyli od około 55 do około 300 zł). Niestety, nie będzie można kupić ich w Polsce. Pocieszeniem niech będzie fakt, że to kolekcja przeznaczona tylko na rynki azjatyckie - w Stanach Zjednoczonych i Europie dostępna będzie jedynie przez niewielką dystrybucję prywatnych drogerii i sklepów internetowych. Ale jeśli akurat planujesz wakacje w Azji, koniecznie odwiedź sklepy Tonymoly!

