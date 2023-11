Patrząc na najnowszą kolekcję WITTCHEN już nie możemy doczekać się wiosny! W tym roku marka wita nowy sezon modnymi fasonami w ciepłej, soczystej kolorystyce. Rozmaite fasony torebek i butów idą w parze z różnorodnością materiałów i faktur. Stonowane barwy przełamują wyraziste akcenty, a gładkie skóry zdobią nietuzinkowe detale. Złocenia, kwiaty, frędzle i pasy – w tym sezonie królują efektowne detale. Uprzedzamy, że gdy tylko zobaczycie nowości od WITTCHEN, zakochacie się w nich!

Moc kolorów – torebki dla miłośniczek najnowszych trendów

Na zdjęciu: czerwona torebka z frędzlami, różowa torebka, zielona listonoszka, torebka w kwiatki, żółta torebka z oryginalną klapą.

Śledząc najnowsze trendy, z łatwością można zauważyć, że intensywne kolory podbiły tegoroczne wybiegi mody. Pojawiają się również w kolekcji WITTCHEN na wiosnę/lato 2019! Królują torebki w żywych, wiosennych barwach. Trawiasta zieleń, słoneczny żółty, głęboka fuksja, krwista czerwień, a może motywy kwiatowe? W ofercie WITTCHEN każda kobieta znajdzie idealną torebkę dla siebie. W tym sezonie nie bój się wyróżniać i postaw na akcesoria w intensywnych kolorach!





Oryginalne fasony, wyraziste detale dla odważnych

Na zdjęciu: różowa aktówka z metalową rączką, błękitna torebka z oryginalną klapą, morska torebka z chwostem, shopperka w kwiatki, beżowa listonoszka.

Tej wiosny liczą się mocne akcenty! W nowej kolekcji WITTCHEN warto zwrócić uwagę na nowoczesne fasony torebek nie tylko w intensywnych barwach, ale i o intrygującym designie. Nietypowy i asymetryczny kształt klapy oraz zapięciem w złotym kolorze nada wiosennym ubraniom oryginalny charakter! Fankom klasyki na pewno przypadnie do gustu klasyczna listonoszka oraz pojemna shopperka. Natomiast elegantkom polecamy skórzaną aktówkę z metalowymi uszami – nada sznytu każdej stylizacji.





Frędzle i chwosty – dla fanek stylu boho

Na zdjęciu: karmelowa torebka, czerwony worek, czarny worek z łańcuchami, granatowa torebka, szara torebka.

Kolejną ciekawą, a przy tym niezwykle stylową propozycją dla miłośniczek nonszalanckich stylizacji w stylu boho lub westernu są torebki z frędzlami i chwostami. A im więcej ozdób tego tym typu, tym lepiej! Wiosną możemy pozwolić sobie na efektowny dodatek, który będzie świetnie współgrał zarówno z romantycznymi sukienkami maxi, jak i skórzaną ramoneską, dżinsami i kowbojkami. Nasi ulubieńcy? Czarna torebka ze skóry z łańcuchami oraz karmelowa shopperka! A wam, który model najbardziej się podoba?





Mokasyny i baleriny – must-have na wiosnę i lato 2019

Na zdjęciu: biało-czarne mokasyny z łańcuchem, jasno brązowe balerinki z kokardką, złote balerinki z kokardką, białe balerinki ze srebrnym czubkiem, różowe balerinki bez pięty, srebrne mokasyny.

Wysokie kozaki i ocieplane botki powoli chowamy do szaf, w których musi znaleźć się miejsce na niezastąpione na wiosnę i lato mokasyny oraz balerinki. Pastelowe modele z kolekcji WITTCHEN nas oczarowały! Subtelne zdobienia w postaci kokard, pasów, łańcuszków i sznurówek są niezwykle kobiece oraz pasują do wielu wiosennych strojów. A jeśli luz oraz wygodę stawiasz na pierwszym miejscu – to modele stworzone dla ciebie!

Buty i torebki WITTCHEN są nie tylko modne oraz piękne, ale i doskonałe jakościowo. To jedna z tych wyjątkowych polskich marek, która oferuje świetne produkty w dobrej cenie. Kolekcja na wiosnę i lato to prawdziwa uczta dla oczu, dlatego pozwól sobie na małą przyjemność i odśwież szafę na wiosnę!

