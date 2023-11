Nowa kolekcja makijażu Essence of Shadows Givenchy zainspirowana jest grą światła i cienia. Składa się z palet matowych, satynowych i skrzących cieni oraz pomadek w… bardzo niekonwencjonalnych odcieniach. Zobacz, jakie kolory makijażu dom mody Givenchy lansuje na jesień!

Essence of Shadows Figenchy - przepiękny makijaż na jesień 2019

Kolekcja Essence of Shadows to tylko cztery kosmetyki, za to zupełnie wyjątkowe. Gwiazdami są dwie palety cieni Prismisime. Każda z nich to dziewięć kolorów w dwóch tonacjach: srebrzysto-szarej i brązowo-różowej. Poszczególne odcienie odbijają i pochłaniają światło, a opalizujące pigmenty różnych rozmiarów pozwalają uzyskać różne wykończenia makijażu: matowe, satynowe i metaliczne.

Obie palety, Le Prismissime nr 01 Essence of Greys oraz Le Prismissime nr 02 Essence of Browns, kosztują 269 zł.

To, co najbardziej zaskakujące w kolekcji, to jednak nie cienie do powiek, a pomadki. Szminka Rouge Interdit Vinyl ma niecodzienne odcienie… nude. Rouge Interdit Vinyl nr 20 Shadow Pink ma odcień naturalnego różowego beżu, a Rouge Interdit Vinyl nr 19 Shadow Purple to różowy opalizujący odcień na szarej bazie. Obie pomadki pozostawiają delikatne, odbijające światło wykończenie i dają subtelny efekt.

Obie kosztują 149 zł

Kolekcja jest już w perfumeriach!