5 z 5

Ale kolekcja to nie tylko żart z kultury selfie. Galliano połączył luksusowe jedwabie z plastikowymi kurtkami motocyklowymi, sukienki z PCV z koronką, sportowe parki z plisowaną lamą. „Kiedy zanika granica pomiędzy strojem na dzień i na noc, wyluzowany szyk staje się nieodłącznym elementem codziennego życia", wyjaśniła marka. A prościej? Otóż Margiela jest zdania, że czasy tradycyjnego podziału na ubrania w zależności od przeznaczenia są policzone. Możecie nosić suknie do biura, sportowe ubranie do klubu oraz wszędzie chodzić w czepku. Ale gdziekolwiek będziecie, cokolwiek macie na sobie, nie zapomnijcie o najważniejszym – zawsze bądźcie gotowi na selfie.