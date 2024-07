W nowej kapsule dostępnej w CCC znalazły się klapki na flatformie i dwa modele torebek – hobo i kuferek w rozmiarze XS. Zatopione zostały w klasycznych kolorach albo pastelowych odcieniach, które należą do najmocniejszych trendów na sezon wiosna-lato 2021.

Reklama

Nowa kolekcja kapsułowa Jenny Fairy Elevated Summer

Dzika plaża gdzieś na końcu świata, spalone słońcem kamienie, turkus nieba odbijający się w wodzie. Tu od świtu do zmierzchu można cieszyć się latem.

Frankiewicz & Rożniata

Przy kampanii Elevated Summer z Jenny Fairy po raz kolejny podjął współpracę duet Frankiewicz i Rożniata. Fotografowie uwiecznili brazylijskie top modelki – Anitę Pozzo i Marianę Santanę – nad samym brzegiem morza. Ubrane w najmodniejsze rzeczy sezonu wiosna-lato 2021 – satynowe spódnice, prążkowane topy i slip dresses – emanują wakacyjnym luzem.

Frankiewicz & Rożniata

Na tegoroczną podróż do walizki warto zapakować uniwersalne dodatki w intrygujących barwach. Klapki na flatformie, nawiązujące do kultowych kubotów i ulubionych butów Spice Girls z lat 90., dostępne są w sześciu kolorach: bieli, czerni, brązie, lawendzie, bananowym odcieniu żółtego i morskiej zieleni.

Frankiewicz & Rożniata

Do butów pasują dwa modele torebek: miękka, o fasonie hobo, jak z przełomu wieków, oraz minikuferek z rączką i długim paskiem. One również dostępne są w sześciu kolorach: klasycznych bieli, czerni i brązie, oraz pastelach: lawendzie, morskim i cytrynie. Te muśnięte słońcem odcienie kojarzą się z lodami owocowymi, fasadami domów we włoskich miasteczkach albo wzorami tie dye na hipisowskich sukienkach.

Zobacz także

Frankiewicz & Rożniata

Jak to nosić? Flatformy pasują do dzianiny, dzwonów w klimacie lat 70. i satynowych sukienek. Torebki można nosić na zmianę albo po dwie naraz. Praktyczny fason hobo sprawdzi się na zakupy w kurorcie, a minikuferek na wieczorne drinki z przyjaciółmi. Dzięki tym akcesoriom nawet w centrum metropolii poczujemy się jak na wakacjach.

Kolekcja kapsułowa Jenny Fairy dostępna jest w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji.

Zdjęcia: Frankiewicz & Rożniata

Modelki: Anita Pozzo, Mariana Santana

Stylizacja: Roxanne Mercerat

Makijaż: Wilson

Włosy: Paca Navarro

Scenografia: Isabel Garcia

Marketing Director: Katarzyna Krawczyk / CCC

Art Director: Maria Mastalerz / CCC

Produkcja: Bartosz Majkowski / CCC

Dom produkcyjny: Visual Crafters

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki CCC