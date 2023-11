Marzą ci się kosmetyki, którymi zrobisz makijaż na każdą okazję? Kolekcja kapsułowa modelki Amber Valletty to sześć kosmetyków, którymi pomalujesz się naturalnie, pięknie i… bardzo szybko!

Reklama

Capsule Collection by Amber Valletta: naturalny makijaż górą

Odpowiedzią na twoje potrzeby może być kolekcja makijażu, stworzona we współpracy z perfumerią Douglas przez gwiazdę światowego modelingu i amerykańską aktorkę Amber Vallettę. Tworzy ją sześć uzupełniających się kosmetyków, które stanowią kompletny zestaw do wykonania subtelnego, naturalnego makijażu: puder, rozświetlacz, cień do powiek, róż do policzków, tusz do rzęs oraz pomadka.

Reklama

Kolekcja jest dostępna wyłącznie w perfumerii Douglas. Przyjrzyjmy się jej z bliska!