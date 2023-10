Moda wraca? Oczywiście! Ale tylko ta w najlepszym wydaniu – w stylu Jane Birkin, Anity Pallenberg, Madonny, czy Carrie Bradshaw. Od dawna podziwiamy największe ikony stylu lat 70. 80. 90. Rzeczy, które one nosiły, zachwycały wszystkich przed dekadami, a dziś stały się klasyką. Bo to, co naprawdę piękne, nigdy się nie starzeje.

Trend wiosna/lato 2021 - styl retro

Na wybiegach światowych kreatorów mody na wiosnę i lato 2021 aż 300 sylwetek nawiązywało do stylu retro. Już na dobre wróciły kapelusze, świetnie skrojone płaszcze i żakiety, odważne falbaniaste spódnice i spodnie-dzwony. I dodatki z charakterem. Ale wybiegi tylko reagują na to, co już pokochała ulica i… media społecznościowe! Bez nich nie ma dziś prawdziwej mody. A właśnie media społecznościowe wprost oszalały na punkcie stylów i detali z minionych dekad. Każdy może to sprawdzić – dziś hashtag #retro zebrał już grubo ponad 32 miliony zdjęć! I ciągle dochodzą nowe, ponieważ inspiracji stylem vintage nigdy dość!

kolekcja-ccc-retro-vibes

Kolekcja Retro Vibes Jenny Fairy

W szafach niektórych mam i na babcinych pawlaczach zachowały się jeszcze torebki i buty sprzed kilku dekad. Jeśli są i nadają się no noszenia – gratulacje! Ale to raczej rzadki przypadek. Po klasykę modową dziś musimy i możemy pójść do sklepu.

Marka Jenny Fairy dostrzegła i doceniła najpopularniejsze modowe trendy na 2021 rok i stworzyła kolekcję, która przeniesie nas w minione dekady. W najnowszej kolekcji Retro Vibes znajdziemy doskonale zaprojektowane klasyczne botki na słupku, z wielką ozdobną klamrą dodającą im charakteru. Botki wyglądają jak zdjęte z gwiazdy lat 70. Są dostępne w aż sześciu kolorach: ciemnobeżowym, niebieskim, czarnym, jasnoniebieskim, szarym i beżowym, by łatwo je było dobrać do stylu i stroju. Doskonale będą pasować zarówno do wąskich dżinsów, jak i do modnych dzwonów. Pięknie skomponują się z sukienkami i spódnicami boho, ale też z kryjącymi rajstopami i ze spódniczką mini. Do tego płaszcz, torebka i… można zdobywać świat!

kolekcja-ccc-retro-vibes

A jeśli chodzi o torebki? W kolekcji Retro Vibes są aż dwa klasyczne i eleganckie fasony do wyboru. Zakochają się w nich elegantki w każdym wieku – i te, dla których styl z minionych dekad jest zachwycająco nowy, i te, które zechcą wrócić do rzeczy, które już kiedyś nosiły. Oba modele mają styl i niepowtarzalny urok. Torebki możemy idealnie dobrać do swojego gustu i garderoby, bo zostały zaprojektowane w aż siedmiu odsłonach kolorystycznych, by każda kobieta mogła je nosić, z czym zechce. Mała kopertówka na krótkim pasku idealnie skomponuje się z klasycznym płaszczem, a torebka z dwiema kieszeniami stworzy bardziej rock&rollowy look z kurtką lub z modną kamizelką. Ale to tylko podpowiedzi – nie ograniczaj się i eksperymentuj ze stylami. Połączenie klasycznej formy i nowoczesnego wykonania, to jest to, czego potrzeba dziś każdej modnej kobiecie.

Mat.prasowe

Kapsułowa kolekcja Jenny Fairy Retro Vibes dostępna jest w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki.

