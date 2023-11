Valli Girls, Valli Boys i liczni goście zobaczyli 24 października 2019 roku pokaz kolekcji Giambattista Valli x H&M. Eklektyczny spektakl rozegrał się na tle jednego z najsłynniejszych zabytków Rzymu – Palazzo Doria Pamphilj. Wystawny przepych pałacowych wnętrz, unikalna kolekcja sztuki oraz rzymska nonszalancja okazały się wymarzonym tłem dla niepokornego ducha i spektakularnych fasonów tej wyrafinowanej kolekcji.

Na różowym wybiegu kolekcję prezentowali modele, modelki oraz stylowi rzymianie zwerbowani na ulicach Wiecznego Miasta – ta oszałamiająca mieszanka osobowości tchnęła nowe życie w kolekcję Giambattista Valli x H&M. Spektakularny pokaz wymaga wyjątkowego finału i nie stało się inaczej: zamknęła go Kendall Jenner w słynnej już czerwonej sukni promującej kampanię.

Wśród gości pojawili się Anna dello Russo, Troye Sivan, Sofia Carson, Alexa Demie, H.E.R, Cameron Monaghan, Chiara Ferragni i Chris Lee w nowościach z kolekcji.

Giambattista Valli x H&M. Kiedy trafi do sprzedaży? Jakie ceny?

Teraz ta kolekcja trafi do sklepów H&M, m.in. w Polsce. Kiedy? Do wybranych sklepów kolekcja trafić ma 7 listopada 2019 roku. Ceny konkretnych produktów wahają się od 59,99 zł (to cena pary skarpetek) do 1599,99 zł (cena spektakularnej czerwonej tiulowej sukni). Inne ubrania? Top będzie kosztować 399,99 zł - tyle samo co pasek z ozdobną klamrą.

W kolekcji znajdziemy piękne tiulowe suknie, kilka modeli falbaniastych koszul, kurtki z imitacją futerka, piękne marynarki i płaszcze.