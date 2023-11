Latem stawiasz na rozświetlający makijaż z efektem lekkiej opalenizny? Ta kolekcja jest dla ciebie. Dzięki niej będziesz wyglądała, jakbyś cały dzień wypoczywała na plaży! Jeden produkt to prawdziwa rewolucja…

Jak zrobić makijaż rozświetlający?

Efekt promiennej, lekko opalonej cery uzyskasz, jeśli skóra będzie dobrze nawilżona. To podstawa każdego makijażu! Lekką opaleniznę zapewni ci brązer - nakładaj go miękkimi, długimi ruchami dużego pędza, kreśląc cyfrę "3" od skroni, przez kości policzkowe i żuchwę. A promienny blask to już sprawa rozświetlacza. Oto hity z kolekcji Endless Summer Nude by Nature!

Rozświetlacz w sztyfcie Touch of Glow

Oto kosmetyk uniwersalny - idealny na lato. Rozświetla cerę, może zastępować cień do powiek, a co najważniejsze, nie wymaga użycia pędzla. Teraz ma nowy odcień Opal! Cena: 115 zł.

Brązer Matte Pressed Bronzer

Nowy odcień ma wiele mówiącą nazwę Sunkissed. Ma idealny dla Polek, jasny odcień i delikatny, beżowo-złoty kolor. Zapewnia efekt delikatnej opalenizny. Cena: 115 zł.

Gwiazda kolekcji: rozświetlacze Beach Glow Liquid Highlighter

Uwaga, premiera! Ten rozświetlacz ma płynną formułę, trzy piękne odcienie, a w składzie wiele naturalnych składników, takich jak bogata w witaminę C australijska śliwka kakadu lub pełne przeciwutleniaczy wyciągi z owoców quandong i lilly pilly. A na dodatek nawilżającą witaminę E i olej z awokado! Rozświetlacz Beach Glow dostępny jest w trzech odcieniach: srebrzyście perłowym 01 Moonlight, złocistym i rozświetlającym 02 Sunshine i lekko różowym, opalizującym 03 Sunrise. Cena: 95 zł.

Kosmetyki marki Nude By Nature dostępne są w perfumeriach Douglas.