Reklama

„Klub NeoNail” to pierwszy w Polsce Program lojalnościowy w formie aplikacji mobilnej w branży lakierów hybrydowych. Za jego pomocą użytkownicy mogą zbierać punkty za zakupy zarówno w sklepie internetowym, jak i w wybranych punktach stacjonarnych, a następnie wymieniać je na atrakcyjne nagrody.

Marka NeoNail przygotowała dla klubowiczów atrakcyjną ofertę już na starcie. Pierwsze 1000 osób, które pobrało aplikację otrzymało dedykowany kod rabatowy, a do zamówienia dodano gratisowy lakier z najnowszej kolekcji Thermo Color by Dawid Woliński z unikatowym grawerem. Dodatkowo, do 20 kwietnia każdy nowy użytkownik otrzyma rabat na zakupy -15%, a od 21 kwietnia obowiązywać będzie zniżka -10% na pierwsze zamówienie.

„NeoNail to najbardziej innowacyjna firma na rynku w swojej kategorii, a start programu lojalnościowego to kolejny krok w celu uatrakcyjnienia naszej oferty. Dbamy nie tylko o wysoką jakość produktów, które posiadają certyfikaty przeprowadzonych badań dermatologicznych, ale również szukamy innowacyjnych rozwiązań służących ich promocji. Systematycznie wprowadzamy nowości, jak na przykład kolekcja Thermo Color by Dawid Woliński, czyli pierwsze w Polsce pastelowe lakiery termiczne zmieniające kolor pod wpływem temperatury. Chcemy, aby nasza oferta stale się rozwijała i przynosiła naszym Klientkom miłe niespodzianki” – podkreśla Magdalena Stoińska, PR Manager marki NeoNail.

Każda wydana złotówka to jeden punkt w aplikacji. Zebrane punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody, takie jak lakiery, a także klubowe gadżety. W aplikacji będą pojawiać się promocje czasowe dostępne tylko dla klubowiczów oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Program lojalnościowy NeoNail jest funkcjonalny, prosty w obsłudze, a jego instalacja zajmuje kilka chwil.

Aplikacja do pobrania dostępna jest w Google Play oraz App Store. Wszystkie informacje oraz regulamin znajdują się na stronie www.klub.neonail.pl.