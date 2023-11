Natalia Kukulska jest aktywna na swoim profilu na Instagramie, ale wyjątkowo rzadko pokazuje swoje stylizacje. Mogłoby się wręcz wydawać, że artystka nie jest szczególnie modą zainteresowana, ale przecież jest wręcz przeciwnie. Natalia Kukulska słynie bowiem z oryginalnych stylizacji scenicznych, ale na co dzień wybiera raczej casulowe ubrania, które nie rzucają się w oczy. Nie tym razem! Natalia Kukulska zaprezentowała się w stroju, który zapamiętają wszyscy, a co więcej... zapragną go!

Reklama

Natalia Kukulska stawia na kimono

Natalia Kukulska przebywa w Nowym Jorku, skąd pochwaliła się najnowszymi zdjęciami. Artystka nie tylko pochwaliła się, że czas spędza w Central Parku, ale także pokazała swój look. Natalia Kukulska postawiła na oryginalne kimono we wzór... kotków w kropkach! Fani tych czworonogów z pewnością zwariują na punkcie tego looku i wcale im się nie dziwimy. Od razu zdradzamy, że kimono zaprojektowała Viola Śpiechowicz i można je kupić w jej warszawskim butiku.

Instagram

Warto dodać, że kimono było gorącym elementem letnich stylizacji, ale czemu mamy rezygnować z tej części garderoby również jesienią? Kimono świetnie się sprawdzi w tym sezonie, jako kolejna, a do tego bardzo stylowa warstwa, która doda charakteru każdej stylizacji. Kimono w chłodniejsze dni będzie pasować zarówno do spodni, jak i rajstop.

Natalia Kukulska uzupełniła swój look modnymi ugly sneakersami. Widzicie, gwiazda doskonale zna się na trendach! W końcu to jeden z najbardziej hitowych modeli obuwia ostatnich miesięcy i możecie być pewni, że na razie nigdzie się nie wybiera i wciąż będzie w modzie.

Podoba się wam stylizacja Natalii Kukulskiej?

Instagram