W sezonie wiosna-lato 2020 włoska marka Liu Jo rusza z kampanią, która wraz z amerykańską top modelką Kendall Jenner prezentuje nową komunikację brandu! Pamiętacie czasy kiedy muzyki słuchano z odtwarzacza Walkman, media społecznościowe były odległą przyszłością, a świat mody miał zupełnie inne oblicze? Był rok 1995, Liu Jo zadebiutowało na rynku stawiając wszystko na swoją przyszłość, patrząc na współczesny świat w wyróżniający się, charakterystyczny sposób. Stała za tym prosta, ale nowatorska idea – wykreowania czegoś, co sprawi, że kobiety zawsze będą sobą, wspierając je każdego dnia.

Reklama

Od tamtej pory rozpoczęła sie historia marki, która na przestrzeni lat osiągnęła status międzynarodowej. Obecnie, w 2020 roku, Liu Jo obchodzi jubileusz, który jest nie tylko kwestią nawiązującą do lat istnienia na rynku, ale także wartości, sukcesu oraz oznaką nowego początku.

#Bornin1995 to hashtag opowiadający o nowym wymiarze komunikacji Liu Jo, w której w 2020 roku pojawi się niekwestionowana współczesna ikona, Kendall Jenner - top modelka i światowa influencerka. Przez cały rok jej twarz oraz osobowość będą w centrum projektu wykraczającego poza granice "zwyczajnej" kampanii. Zmieni się w uniwersalny przekaz dla współczesnych 25-latek, które we włoskiej marce będą mogły znaleźć sojusznika pomagającego im poczuć się jeszcze silniejszymi i piękniejszymi.

Mat. prasowe

Dlaczego Kendall? Modelka została wybrana ze względu na swój silny wpływ na obecne media jak również bliskie powiązanie z Liu Jo pod względem wieku czy symboli – także urodziła się w 1995 roku. Jest idealnym "łącznikiem" między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością włoskiej marki. Ponad to zdaje się być godną następczynią innej, wspaniałej współczesnej ikony modelingu jaką jest Kate Moss, która ze swoim ponadczasowym wdziękiem została twarzą wcześniejszej kampanii Liu Jo. To przejście "od Kate do Kendall".

Reklama

Kendall jest pełną wdzięku 25-letnią dziewczyną, która doskonale spaja dwa style – ducha drapieżnego rocka oraz kobiecą elegancję. Tym samym ucieleśnia ideę marki Liu Jo opowiadającej o różnych naturach każdej kobiety, przechodząc z linii denimowej do głównej kolekcji. Zdjęcia z Kendall korzystnie działają na pozycję marki oraz jej wartości, co równolegle idzie w parze z treściami opracowanymi specjalnie pod wirtualny świat. Z jednej strony kampania multimedialna jest "klasyczna", wzmacnia więź między Liu Jo a jej stałymi Klientkami, z drugiej – pojawia się nowy cyfrowy wymiar stworzony specjalnie do komunikowania się z młodymi kobietami, które teraz stanowią przyszłość marki. Dzięki potężnemu wpływowi na media i autentycznemu urokowi, Kendall jest prawdziwą ikoną dla młodych osób. Aktualnie to twarz włoskiej marki, która tym samym przemawia głosem pokolenia Z, jednocześnie zachowując swoje wartości: #Bornin1995, ale gotowa do podjęcia nowych wyzwań.