Każda para tworzy nową historię – kampania eobuwie.pl na sezon SS2021

Eobuwie.pl zwraca uwagę na to, że bez względu co robimy, jak żyjemy, czym się zajmujemy i co kochamy, buty mają w nim swoje miejsce. Towarzyszą nam każdego dnia, w ważnych, ale i najzwyklejszych chwilach. Mając je na nogach tworzymy nowe, własne i niezapomniane historie. W kampanii SS21 eobuwie.pl pyta: “A Ty, jaką historię teraz opowiesz”?.

Kampania reklamowa przedstawia 10 historii, z którymi z łatwością możemy się utożsamić. Połączenie natury z miejską urbanistyką stworzyło tło do zaprezentowania różnych modeli butów, które pozwalają cieszyć się chwilą w każdym miejscu i sprawdzają się w różnych warunkach. W szerokiej ofercie znajduje się niemal 180 tys. produktów (buty i akcesoria) od 580 marek, w tym casualowych i sportowych m.in: Adidas, Togoshi, Guess, Pinko, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein. Eobuwie.pl zachęca do cieszenia się z życia - modne i wygodne fasony obuwia umożliwiają wyrażanie swojego stylu oraz intensywny i aktywny tryb życia. W ofercie multibrandowego sklepu znajdziemy modele butów “podróżujących za darmo”, by na co dzień mogły z nami spacerować, zdobywać górskie szczyty,“biegać po mieście” lub przesiadywać w domu.

Z kadrów przebijają emocje: energia, radość, witalność, swoboda, dążenie do celu i pokonywanie trudności. Nowoczesne fasony obuwia umożliwiają podkreślenie własnego stylu oraz zabawę trendami. Eobuwie.pl podkreśla, że życie składa się z chwil, które budują naszą unikalną historię. Marka chce być obecna zarówno podczas ważnych wydarzeń, jak i tych tych najzwyklejszych. Eobuwie.pl daje klientom możliwość doświadczania historii, kupowania produktów gdziekolwiek są - marka szybko, bezpłatnie i bezpiecznie je dostarczy. Możliwość wyrażenia siebie, swojego indywidualizmu za pomocą najmodniejszych stylizacji - to clou całej historii.

Najnowszym spotem chcemy pokazać, że eobuwie.pl towarzyszy Klientom każdego dnia. Wierzymy, że wyjątkowe chwile ale i codzienność warto przeżywać w wygodnych, modnych, dopasowanych do nas i naszych potrzeb butach. Stawiamy na wygodę i modę, tak aby swobodnie i w swoim stylu móc tworzyć i opowiadać własną historię - mówi Beata Dąbrowska, dyrektor marketingu w eobuwie.pl.

Dla marki bardzo ważna jest wielokonałowość i łatwość dokonywania zakupów. Ofertę eobuwie.pl można znaleźć i kupić w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej lub w sklepie stacjonarnym. Klienci korzystają z szybkiej, bezpiecznej i darmowej dostawy i mają 30 dni na zwrot produktów.