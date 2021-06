Katarzyna Cichopek w ultra kobiecej sukience na lato! Znamy markę i cenę

Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowadnia, że potrafi wyglądać doskonale w każdej stylizacji. Gwiazda "M jak miłość" uwielbia sukienki i w sezonie letnim to one stanowią podstawę garderoby aktorki. Nic w tym dziwnego, w końcu za sprawą jednego elementu garderoby można stworzyć letni look i wyglądać jak milion dolarów. Chcecie wiedzieć, jak to zrobić? Wystrczy spojrzeć na ostatni zestaw Katarzyny Cichopek!

Katarzyna Cichopek w idealnej sukience na lato! Ten model uwielba każda kobieta

Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i udowania, że latem w mieście można wyglądać kobieco i stylowo, aby to osiągnąć wystarczy wybrać odpowiedni model sukienki. Aktorka tym razem zdecydowała się na kobiecy kopertowy krój w błękitnym kolorze od marki Saintby.

Fanki gwiazdy "M jak miłość" są zachwycone stylizacją i komplementują aktorkę. Nie zabrakło też wpisów od kobiet, które uważają kopertowy krój sukienki nie tylko za ultra modny i wygodny, ale podkreślają też, że idealnie sprawdza się na każdą okazję.

Piękna ta sukienka i oczywiście Śliczna modelka 😍 Piękna kobieta w znakomitej kreacji.Moje gratulacje! Brawo!🤩

Sami spójrzcie na letnią stylizację Katarzyny Cichopek. Prawda, że wygląda jak milion dolarów?

Zobacza także: Katarzyna Cichopek przekazała radosną nowinę! Gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się zdjęciem córeczki

Katarzyna Cichopek uwielbia kobiece sukienki z falbanami i asymetrycznym przodem. Nic dziwnego, że sięgnęła po model marki Saintby w błękitnym kolorze. Sukienka Diana Sky Blue kosztuje 800 zł i idealnie pasuje do każdej kobiecej sylwetki. To świetny model zarówno do letnich sandałów na obcasie, klapek czy białych sneakersów.

Mat. prasowe Saintby

Kopertową sukienkę w stylu Katarzyny Cichopek znajdziecie w Sinsay. Model w drobne kwiaty w wersji mini to idealna opcja na lato i sprawdzi się na wiele okazji. Sukienka jest dostępna w nowej kolekcji i kosztuje 59 zł.