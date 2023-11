Katarzyna Cichopek ma doskonałe wyczucie stylu, a jej stylizacje są inspiracją dla wielu kobiet. Gwiazda uwielbia sukienki i wybiera modele każdej długości od mini po maxi. Teraz razem z rodziną spędza czas na wakacjach w słonecznej Grecji. Upalna pogoda zachęca do noszenia lekkich i zwiewnych sukienek. Taki model wybrała aktorka, a seksownym zdjęciem pochwaliła się na Instagramie! Wiemy, jaką markę wybrała tym razem...

Katarzyna Cichopek w sukience boho

Aktorka, publikując zdjęcia z wakacji pokazuje jednocześnie swoje letnie stylizacje. Uwagę fanek zwróciła prosta i zwiewana sukienka. Okazuje się, że to projekt jednej z ulubionych marek gwiazdy. Model Hippie, który ma na sobie Katarzyna Cichopek to propozycja od marki Just Paul, która kosztuje 450 zł! Ta stylizacja wyjątkowo spodobała się Internautkom, ale oprócz sukienki komplementują też nogi aktorki. Trzeba przyznać, że na zdjęciu zostały idealnie wyeksponowane!

Pięknie wyglądasz Kasiu! Śliczne nogi

Katarzyna Cichopek jest w ciąży?

Katarzyna Cichopek doceniła miłe słowa i opublikowała jeszcze jedno zdjęcie w tej samej stylizacji. Tym razem z mężem, Marcinem Hakielem. Niespodziewanie dla aktorki fanki zwróciły uwagę na jej brzuch i jedna z nich napisała:

Pięknie, czy mi się wydaje, czy będzie dzidziuś? ????????????

Gwiazda postanowiła od razu odpowiedzieć na te podejrzenia i napisała:

Zlitujcie się z tymi dzidziusiami. Wystarczy ze po dwójce moich obecnych, brzucha nie mogę zgubić. ???? - wyznała szczerze Katarzyna Cichopek.

Podoba się Wam najnowsza stylizacja aktorki? Czy pytania o ciążę są na miejscu?

Tunikę marki Just Paul kupimy za 450 zł

