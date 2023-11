1 z 11

Czy słyszeliście o Kat von D? Jeśli nie, to wszystko co musicie wiedzieć o tej artystce tatuażystce oraz wizażystce zawiera się w dwóch słowach – legenda makijażu. Kat Von D jest kreatorką autorskiej marki kosmetyków do make-upu charakteryzujących się długotrwałością, nasyceniem pigmentami i pełnym poziomem krycia. To brzmi dość oficjalnie – w rzeczywistości chcieliśmy wam po prostu powiedzieć, że Kat von D wymiata.

Jeśli wiecie kim jest legendarna makijażystka o grunge'owo-rockowym stylu – po prostu zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie nasz przegląd 10 najlepszych rzeczy z jej makijażowej (no i także wegańskiej) linii. Od holograficznych rozświetlaczy aż po paletę do konturowania oczu – zobaczcie nasz wybór redakcji z kolekcji Kat von D Beauty.

Linia Kat von D jest dostępna w stacjonarnych perfumeriach Sephora oraz online

