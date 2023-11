1 z 6

Czarny płaszcz z potworkami na plecach, a do tego klasyczna torebka Chanel! Kto tak się ubrał w walentynki? To Kasia Zielińska - polska aktorka uwielbia eksperymentować z modą. Black look od stóp do głów mógłby wydawać się nudny, kiedy jednak Kasia się odwróciła, okazało się że takie klasyczne zestawienia można traktować z przymrużeniem oka!

Sami zobaczcie więcej zdjęć w nasze galerii. Ubralibyście się tak jak Zielińska?

