Gwiazdy kochają szpanować drogimi dodatkami. To ma świadczyć o ich majętności i wysokiej pozycji w show-biznesie. Chociaż tak naprawdę na co dzień wypożyczają torebki, sukienki czy buty - liczą się pozory. Do grona celebrytek inwestujących w swoje modowe notowania dołączyła Katarzyna Figura.

Kasia na prezentacji butów od Louboutina w luksusowym butiku Moliera 2 miała na sobie sukienkę i torebkę od Valentino. Za czerwoną, skromną kreację gwiazda "zapłaciła" 3 500 złotych (jest na przecenie), a za kopertówkę wybijaną ćwiekami ok. 4 800 złotych. Całość prezentowała się klasycznie i zachowawczo, pasowała do karnacji i koloru włosów Figury. Zastrzeżenie budziły tylko grube rajstopy i beżowe buty.

Zobaczcie Figurę "całą w Valentino". Przy okazji przypomnijmy jak w (o wiele droższych) kreacjach i gadżetach tego projektanta prezentowała się jego inna wierna fanka, Maja Frykowska. Swoją drogą, ciekawe co u niej?

