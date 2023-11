1 z 5

Tego sezonu pora zabłysnąć. Nie cekinami, diamentami czy dżetami ale lśniącą, wypolerowaną na wysoki połysk skórą, transparentnm plastikiem czy lateksem! Nie wierzycie? No to zobaczcie nową stylówkę Karoliny Szostak!

Dziennikarka została sfotografowana na ulicy w jesiennej stylizacji, która w zasadzie nie prezentowałaby się zbyt ekstrawagancko, gdyby nie dodatek... superobcisłych, superlśniących, superseksownych spodni z błyszczącego PCV! Nie wierzycie? No to zapraszamy do naszej galerii – poznacie w niej marki, które wybrała Karolina i dowiecie się wszystkiego co musicie wiedzieć o lateksowym trendzie na jesień/zimę 17.

