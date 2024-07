Rozdanie nagród dla najlepszych zapachów roku przyciągnęło mnóstwo fashionistek. Jedną z gwiazd na nowojorskiej gali Fragrance Foundation Awards była Karolina Kurkova. Czeska supermodelka postawiła z tej okazji na zabudowaną kreację Erdem, zwracającą uwagę kwiatowymi nadrukami, letnią kolorystyką i detalami w formie drobnych falbanek. 32-letnia gwiazda do sukni brytyjskiego domu mody dobrała sandałki na szpilce, uzupełniając look gładko związaną fryzurą i lekkim, świeżym makijażem. Naszym zdaniem ten look to hit! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

