Minimalizm, elegancja i szyk. Odkryj nową kapsułową kolekcję Gino Rossi Simple Chic!

Jeśli cenisz ponadczasowość, wyrafinowany, ale klasyczny design, te nowości od Gino Rossi są stworzone dla ciebie! Simple Chic to nowa, kapsułkowa kolekcja, którą pokochają fanki zarówno paryskiego szyku, jak i skandynawskiego stylu. Jak to możliwe?

Kapsułowa kolekcja Simple Chic od Gino Rossi

Simple Chic to po prostu… minimalistyczny szyk. Dlatego w kapsułowej kolekcji Gino Rossi znajdują się buty oraz torebka, które są klasykami, ale w bardzo stylowym i modnym wydaniu. Główną rolę odgrywa tutaj lakierowana skóra naturalna - dzięki połyskującej fakturze nadaje najprostszym modelom niezwykłego wyrafinowania. Niby nic odkrywczego, ale efekt jest naprawdę piorunujący! Ta kolekcja czerpie z wybiegowych trendów, jednocześnie kładąc nacisk na ponadczasowość. Dlatego spodoba się kobietom, które z jednej strony lubią błyszczeć jak Paryżanki, ale także cenią stonowane oraz wysmakowane stylizacje jak Skandynawki.

Buty w kolekcji Simple Chic od Gino Rossi

Kolekcja składa się z dwóch modeli butów – klasycznych czółenek z noskiem w szpic na niższym i na wyższym obcasie. Wersja na niższym obcasie będzie idealna do biura czy na spotkanie z przyjaciółkami. Na specjalne i wyjątkowe okazje polecamy model na wyższej szpilce. Randka z fajnym facetem, wesele, ważna impreza – ten zabójczo wysoki (i seksowny) obcas sprawi, że na każdym zrobisz OGROMNE wrażenie. Gwarantujemy:). Czółenka na niższym obcasie dostępne są w czerni, beżu, malinowym różu lub szarości, a na wyższym w czerni, malinowym różu i beżu.

Torebka z kolekcji Simple Chic od Gino Rossi

Do pięknych butów przyda się równie stylowa torebka. W kolekcji Simple Chic zajdziesz średniej wielkości model z uchwytem z boku. Torebka również została zrobiona z naturalnej, lakierowanej skóry i jest dostępna w trzech kolorach – szarym, beżowym i czarnym. Spokojnie zmieścisz w niej wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Do czego ją nosić? Do wszystkiego! Będzie pasować zarówno do jeansów oraz kurtki skórzanej, jak i eleganckich garniturów.

Twarzą kampanii reklamującej najnowszą kapsułową kolekcję Gino Rossi Simple Chic została supermodelka Birgit Kos, wielokrotnie fotografowana na okładkach międzynarodowych magazynów. Nic dziwnego, że zdjęcia naprawdę zachwycają i sprawiają, że chcemy wreszcie porzucić wygodne dresy na rzecz eleganckich kreacji i szpilek:).

Kapsułowa kolekcja Gino Rossi Simple Chic jest dostępna w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki.

KAMPANIA REKLAMOWA:

Fotograf: Magda Wunsche & Aga Samsel

Modelka: Birgit Kos

Stylizacja: Agnieszka Ścibior

Make-up: Wilson

Włosy: Michał Bielecki

Scenografia: Ania Szczęsna

Produkcja: Warsaw Creatives

Materiał powstał z udziałem marki Gino Rossi