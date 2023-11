- Chcemy, by kobiety znalazły jeden dzień w roku na USG, dlatego głośno o tym mówimy. Nasze Ambasadorki Piękna dołączyły do najpopularniejszych influencerek i 15 października wzięły "Dzień na U", by pokazać swoim przyjaciółkom, koleżankom, klientkom, jak ważne jest znalezienie czasu, by potwierdzić zdrowie swoich piersi – podkreśla Anna Jakubowski, dyrektor generalna Avon Cosmetics Polska.