Justyna Steczkowska to jedna z największych diw w Polsce, a jej styl jest podziwiany przez tysiące kobiet. W końcu na gali "Party" rok temu odebrała nagrodę w kategorii "Ikona Stylu" :) Niedawno paparazzi spotkali gwiazdę pod studiem "Dzień Dobry TVN". Jak była ubrana? Jak prawdziwa diwa! Białą, rozdekoltowaną koszulę zestawiła z klasycznym czarnym płaszczem i spodniami z szerokimi nogawkami. Do tego biżuteria i obowiązkowe okulary przeciwsłoneczne. Seksowny ale i elegancki look gotowy! ;)

Sprawdź, gdzie kupić podobne ubrania w stylu Justyny Steczkowskiej - przegląd sieciówek i sklepów internetowych czas start! :)

