Co myślicie o stylu Justyny Steczkowskiej? Bez względu na to czy należycie do zwolenników czy raczej przeciwników tego, jak ubiera się jedna z największych polskich diw, to musicie przyznać, że look Justyny jest dopracowany do ostatniego szczegółu we wszystkich okolicznościach.

Jej dopasowane spódnice, teatralne suknie i mocny makijaż kojarzą nam się z pokazami Thierry'ego Muglera z lat 90., Alexandra McQueena czy Diora za czasów Johna Galliano. Ale jeszcze bardziej niż jej obecny, dojrzały styl, podoba nam się faza eksperymentów z modą z początków kariery Justyny.

Suknia identyczna jak u Rihanny, okulary jak Belli Hadid? Żeby Wam pokazać, jak bardzo artystka wyprzedziła trendy, przygotowaliśmy galerię 8 momentów, w których Justyna wyglądała jak współczesne ikony mody.