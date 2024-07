1 z 16

Trudno go nie zauważyć! Kolor kobaltowy jest bardzo mocny i zdominuje każdą stylizację! Dlatego najlepiej łączyć go, jak zrobiła to Justyna Steczkowska - z czernią lub bielą. Naszym zdaniem równie dobrze wypada również w wersji total look. Odważysz się na takie rozwiązanie?

Na początek zobacz, jakie kobaltowe ubrania i dodatki udało nam się znaleźć w sklepach!

Zobaczcie też: Katarzyna Zielińska w bordowym płaszczu. A ty zdecydujesz się na ten kolor? SHOPPING