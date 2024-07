Marka POLICE świętuje w tym roku 40-lecie istnienia i narodziny nowej ekskluzywnej limitowanej edycji kultowego zapachu TO BE OR NOT TO BE. Jest to specjalna edycja tego wyjątkowego zapachu dla kolekcjonerów z unikalną specjalnie zaprojektowana zawieszką,aby niezmiennie pozostać w rodzinie Police. Sięgnijmy zatem pamięcią do początków brandu. Police, to włoska marka słynąca przede wszystkim z akcesoriów modowych. Wprowadzona na rynek w 1983 roku przez braci De Rigo początkowo specjalizowała się w produkcji okularów przeciwsłonecznych. W 1997 roku Police wprowadziła na rynek swoją pierwszą linię perfum a w 2003 roku pierwszą kolekcję zegarków. Firma wprowadziła na rynek również kolekcję odzieży w 2013 roku. Marka Police była reklamowana przez wielu celebrytów, w tym Bruce Willis, George Clooney, David Beckham, Neymar, Ji Chang-wook i Antonio Banderas. Police jest także partnerem i dostawcą zespołu Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team w zespole Formuły.

Od momentu wprowadzenia na rynek reprezentuje nową „erę” w świecie zapachów. Jest niewątpliwie prekursorem unikalnego, niepowtarzalnego, innowacyjnego stylu.

Reklama

Materiały prasowe

Limitowana edycja To Be 40 - pikantna, owocowa, drzewna

Projektantką zapachu jest Alexandra Monet – Firmenich. W nowym pudełku przyciągające wzrok złote elementy współgrają z tajemniczą aurą czaszki i logo 40. edycji podkreślając luksusową najnowszą wersję w elegancki i urzekający sposób. Kultowy flakon został odnowiony z nowym, błyszczącym, ciemnoniebieskim wykończeniem dodatkowo ozdobionym błyszczącym złotym wisiorkiem w kształcie 40.

Złote detale błyszczą na tle eleganckiej, głębokiej czerni i nocnego błękitu nieba, tworząc modny czarno-złoty efekt. Wewnątrz flakonu kryje się niepowtarzalny, oryginalny zapach, który dodaje użytkownikowi dominującego, męskiego i magnetycznego uroku. Elegancja czarnego pieprzu jest złagodzona przez owocowe nuty grejpfruta i świeżość fiołka. Serce zapachu jest wyrażone świetlistym akordem kwiatów jabłoni i geranium. Kaszmir, paczula i biała ambra dopełniają tę kompozycję olfaktoryczną. Efekt? Zapadający w pamięć, przykuwający uwagę zapach. Ciekawostką jest, że całkowita wyprodukowana liczba egzemplarzy jest podana z boku na kolekcjonerskim pudełku.

Poznając zapach możemy zbudować i zwizualizować zarówno samą osobę jak i jej charakter: silną i niezależną lub łagodną, nie zabiegającą o atencję i wyróżnianie się spośród innych. Jeżeli zastanawiasz się, jakie perfumy wybrać lub po prostu lubisz eksperymentować, sięgnij zdecydowanie po markę Police, która pozwoli Ci odnaleźć to, czego szukasz.

Odnalezienie zapachu, idealnego zapachu to zazwyczaj czasochłonne zadanie. Produkty marki potrafią przykuć uwagę klientów, gdyż Police od zawsze stawia na oryginalny design. Kultowe flakony w kształcie czaszek stały się prawdziwymi ikonami. Niektóre z nich są przyozdobione dodatkowymi akcesoriami, takimi jak słuchawki czy korona. Idealnie odzwierciedlają charakter zamkniętych w nich zapachów.

Perfumy Police powstały dla tych, którzy lubią się wyróżniać, są indywidualistami. Zdecydowane kompozycje są niepowtarzalne i pełne wyrazu. Będą idealnym dopełnieniem wielu stylizacji. Szata perfum nie pozostawia wątpliwości i od razu daje przekaz o charakterze esencji znajdującej się we flakonie. Czaszka nadaje stylu i stanowi nietuzinkowy element dekoracyjny na każdej toaletce czy dowolnym naszym ulubionym miejscu. Szeroka gama zapachów Police sprawia, że znajdziesz wiele ciekawych propozycji. Każda kolekcja Police jest innowacyjna i starannie przemyślana, dzięki czemu można dobrać zapach pasujący idealnie do swojej osobowości. Perfumy Police to nieoczywiste połączenia różnorodnych akordów zamknięte w niezwykle unikalnych flakonach – m.in. w kształcie czaszki czy kajdanek.

Nowa edycja z linii kultowych czaszek z okazji 40-lecia marki POLICE dostępna jest tylko w butikach Police oraz wyselekcjonowanych punktach sprzedaży.

Marka dostępna w sieci drogerii Rossmann.