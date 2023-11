3 z 4

Tylko u nas! Robert Czerwik o stylu Joanny Kulig

Robert Czerwik to znany polski projektant, który ubiera takie gwiazdy, jak choćby Marta Manowska czy też Natalia Szroeder. Zapytaliśmy go, co sądzi o stylu i kreacjach Joanny Kulig, o których wszyscy tak ochoczo dyskutują. Swoją odpowiedzią zamknął usta wszystkich hejterów!

- Joanna to nasze dobro narodowe. Wspaniała, skromna i utalentowana, naturalna i pełna charyzmy. W Stanach pracuje z najlepszymi w swoim fachu, za to w naszym kraju spotyka się z falą krytyki. Moim zdaniem długa suknia od Caroliny Herrery była strzałem w dziesiątkę. Piękny kolor, wspaniała faktura tkaniny, idealnie dobrana stylizacja. Głównym zarzutem polskich krytyków był zabudowany biust kreacji. Sugerowano jej, że dekolty są najlepszym rozwiązaniem. Pamiętajmy jednak o komforcie użytkowania każdego stroju. Nie możemy na siłę nikogo zmusić do epatowania biustem. Uwielbiam właśnie tę uśmiechniętą, rozpromienioną i pewną siebie Joannę! Z dekoltem i bez! - przekonuje nas Robert Czerwik.

Zgadzacie się z jego zdaniem?