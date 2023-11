Marka Jo Malone London przedstawia nową limitowaną kolekcję Blossoms, czyli kwiatowych zapachów. Kolekcja składa się ze Star Magnolia, Silk Blossom, Orange Blossom oraz Frangipani Flower. Oprócz perfum w każdym zapachu, kolekcja przewiduje również wielki powrót do wyczekanej mgiełki do włosów Star Magnolia. Zapach Silk Blossoms został przekształcony w świece, a Orange Blossom jest również dostępny jako mgiełka do włosów oraz po raz pierwszy jako dyfuzor zapachowy.

Każdy zapach z kwiatowej kolekcji można nosić samodzielnie lub połączyć z innym, tworząc wyjątkową kombinację zapachową. Jo Malone London radzi, żeby nanieść zapach na szyję oraz nadgarstki, a następnie spryskać kosmyki włosów odrobiną mgiełki.

W kolekcji Blossoms znalazło się kilka linii zapachowych

Oprócz perfum i mgiełek zapachowych pojawiły się także świeczki

Twoje mieszkanie również może pachnieć linię Blossom

